美國財政部長耶倫（Janet Yellen）敦促當地金融監管機構，加快研究新規則，以監管對與美元掛勾的穩定幣（stablecoin）。她認為，穩定幣最近增長迅速，但基本上無人監管。美國財政部昨在「總統金融市場工作小組」會議後發聲明，指出耶倫強調需要迅速採取行動，以確保當地有一個適當的監管框架；工作小組預計將在未來幾個月內提出建議。

另據報，法國的證券監管機構金融市場管理局（AMF）提議，歐洲證券和市場管理局（ESMA）應監管整個歐盟的虛擬貨幣活動。AMF建議給予ESMA權力，直接監督歐盟內的虛擬貨幣交易及服務商，為所有國家監管機構創造規模經濟（economies of scale）。

一旦上述提議獲採納，將在整個歐盟建立一個針對虛擬貨幣行業的單一權威機構，利用ESMA在監管虛擬貨幣的經驗，為在歐盟範圍內運營的虛擬貨幣企業提供法律依據。

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