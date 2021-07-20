歐美開腔監管虛幣 比特幣跌穿「3字頭」
文章日期：2021年7月20日 16:57
歐美政府連環開腔打擊虛擬貨幣，拖累比特幣（Bitcoin）跌穿「3字頭」，24小時低見29530美元，現報約29800美元，一周累跌約一成；較年內高位約65000美元累挫近5成半。以太幣（ETH）現報約1750美元，24小時跌近8%。狗狗幣（Dogecoin）24小時跌近8%，現報約0.165美元。
美國財政部長耶倫（Janet Yellen）敦促當地金融監管機構，加快研究新規則，以監管對與美元掛勾的穩定幣（stablecoin）。她認為，穩定幣最近增長迅速，但基本上無人監管。美國財政部昨在「總統金融市場工作小組」會議後發聲明，指出耶倫強調需要迅速採取行動，以確保當地有一個適當的監管框架；工作小組預計將在未來幾個月內提出建議。
另據報，法國的證券監管機構金融市場管理局（AMF）提議，歐洲證券和市場管理局（ESMA）應監管整個歐盟的虛擬貨幣活動。AMF建議給予ESMA權力，直接監督歐盟內的虛擬貨幣交易及服務商，為所有國家監管機構創造規模經濟（economies of scale）。
一旦上述提議獲採納，將在整個歐盟建立一個針對虛擬貨幣行業的單一權威機構，利用ESMA在監管虛擬貨幣的經驗，為在歐盟範圍內運營的虛擬貨幣企業提供法律依據。
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