據產品資料概要，該ETF 全年經常性開支比率估計為1.5%，而年度跟蹤偏離度估計為-2%。

南方東英指，在扣除費用和開支前，該ETF 將追蹤Solactive 中國醫療健康革新指數（「指數」）的表現，而該ETF 自成立以來，已獲得約1.03億元的初始投資。

南方東英指，去年港股醫療保健板塊呈現強勁增長態勢，共23家醫療保健公司在港交所上市，募集金額逾980億元。Solactive中國醫療健康革新指數全面投資35家在該領域最具代表性、在內地以及港澳台地區擁有業務佈署的在港上市公司，指數當中，權重最大的是京東健康（6618），佔8.34%。藍籌股藥明生物（2269）權重第二，佔8.1%。藥明康德（2359）佔8.08%，排第三。

根據歷史回溯數據，指數在過去的12個月內累計回報率為36.6%。截至今年5月31日，指數總市值已達到2.98萬億元。該ETF 主要採用實物代表性抽樣策略追蹤該指數。

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