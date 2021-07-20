期內，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中建造業、進出口貿易及批發業、零售、住宿及膳食服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業，以及零售、住宿及膳食服務業。

失業人數減少2.02萬人，至213 100人，就業不足人數亦由107 400人下跌至96 000人，減少約11 400人。總就業人數上升至3 640 100人，增加約9 700人。同期的總勞動人口則下跌至3 853 100人，減少約10 600人。

勞工及福利局局長羅致光表示，隨着本地疫情穩定和外圍環境改善，經濟繼續復蘇，勞工市場進一步改善。失業率連續第四個移動三個月期間錄得下跌。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率下跌0.9個百分點至8.5%，當中餐飲服務活動業的失業率下跌1.3個百分點至10.0%。

羅致光預期，勞工市場應會隨着經濟繼續復蘇而進一步改善。消費券計劃亦將有助復蘇。要創造穩固基礎，以便經濟活動全面復蘇，並使勞工市場持續恢復，社會各界必須積極參與2019冠狀病毒病疫苗接種計劃。政府會繼續密切留意相關情況。

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