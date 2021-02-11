恒指連跌2日，累計跌745.43點；科指連跌4日，累計跌330.01點，同時亦連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2021年7月5日；國指連跌3日，累計跌309.7點。

大市成交金額1395億元，較上日減少2.35%，是6月28日1015.97億元成交後最少；國指跌93點或0.94%，報9864點。恒生科技指數收報7337點，跌1.27%。

藍籌11隻升，45隻下跌，2隻無升跌。海底撈（6862）升3.46%，收報44.8元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升0.22%，收報93.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻4點；阿里健康（0241）跌7.39%，收報14.28元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌1.64%，收報42.05元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低30點。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報70.8元，升1.36%；跌幅最大的是微盟（2013）收報10.94元，跌8.53%。

北水南下合計淨流出46.94億元，較上日增加163.07%，連續第2日流出，累計流出64.79億元。南水北上合計淨流入30.64億元人民幣，較上日減少29.96%，連續第2日流入，累計流入74.38億元。

午後消息股表現

聯易融（9959）被指誇大收入，創上市新低後停牌，停牌前報11.28元，跌9.9%。

澳門6月入境旅客按月減少39%。濠賭股新濠國際發展（0200）收報12.22元，跌2.24%；美高梅中國（2282）收報9.92元，跌3.5%；澳博控股（0880）見52周低7.55元，收報7.56元，跌1.95%；永利澳門（1128）收報11.1元，跌1.77%；銀河娛樂（0027）收報55.8元，跌3.21%；金沙中國（1928）收報29.25元，跌2.82%。

恒大（3333）兩項目 獲湖南邵陽市恢復預售許可。恒大見52周低6.91元，收報7.37元，跌10.23%。

恒大系其他股份表現方面，恒大汽車（0708）見52周低12.72元，收報14.3元，跌11.18%；恒騰（0136）收報4.12元，升1.73%；恒大物業（6666）創上市新低，見6.13元，收報6.74元，升0.15%。

改變惡劣天氣休市政策?港交所（0388）歐冠昇：黑雨停市感到不明所以。港交所收報521元，跌0.19%。

今早及隔晚消息股表現

比特幣未止瀉，跌穿30000美元，一周資金流出1040萬美元。區塊鏈概念股火幣科技（1611）收報10.32元，跌7.86%；栢能集團（1263）收報4.42元，跌5.35%；BC科技（0863）收報17.42元，跌1.02%；雄岸科技（1647）收報0.265元，跌5.36%；美圖公司（1357）收報1.45元，跌4.61%；信陽毛尖（0362）收報0.265元，跌1.85%。

國家衛健委：5月31日後可生三孩。三孩政策概念股個別發展，錦欣生殖（1951）收報16.1元，跌0.74%；貝康醫療（2170）收報20.15元，跌2.89%；好孩子（1086）收報1.71元，升1.18%；寶寶樹集團（1761）見52周低0.96元，收報1元，跌5.66%；衍生集團（6893）收報0.335元，跌4.29%；H&H國際（1112）收報28.9元，跌2.36%；愛帝宮（0286）收報1.26元，跌3.08%；米格國際（1247）收報0.52元，跌3.7%；中國飛鶴（6186）收報17.12元，升3.13%；澳優（1717）見52周低8.91元，收報9.24元，跌1.28%。

電盈（0008）向DigitalBridge出售數據中心資產進行談判。收報4.08元，升0.74%。

中移動（0941）6月5G套餐客戶淨增2874.5萬戶。收報48.2元，跌0.52%。

復銳醫療（1696）折讓約12%配股，籌6億。收報29.1元，跌2.02%。

維達（3331）獲行政總裁增持。收報20.15元，跌0.98%。

通達集團（0698）「二供一」供股集資7.52億。見52周低0.285元，收報0.305元，跌32.97%。

海通證券（6837）旗下以葡萄牙里斯本為基地的投資銀行海通銀行，獲澳門金融管理局批准開設分行。收報6.71元，無升跌。

縱橫遊（8069）斥240萬元拓虛幣業務。收報0.34元，跌6.85%。

華潤啤酒（0291）發盈喜，料上半年股東應佔溢利最少增一倍。收報68.85元，升2%。

五礦資源（1208）發盈喜，料上半年多賺1.53倍。收報3.3元，跌1.2%。

建業新生活（9983）發盈喜，料中期綜合純利大增不少於4成。收報7.04元，升0.28%。

保利置業（0119）發盈喜，料中期多賺至少60%。收報2元，跌0.99%。

破頂股表現

破頂股包括，金斯瑞（1548）創上市新高，見43.4元，收報39.8元，跌5.13%；復星醫藥（2196）創上市新高，見69.45元，收報67.9元，升1.57%；信利國際（0732）創52周高，見2.54元，收報2.53元，升10%；億勝生物科技（1061）創52周高，見8.29元，收報7.6元，跌7.77%；世紀睿科（1450）創52周高，見0.45元，收報0.39元，升73.33%；碧生源（0926）創52周高，見0.41元，收報0.405元，升8%。

破底股方面

物管股破底，包括，彩生活（1778）創上市新低，見2.71元，收報2.8元，跌1.75%；恒大物業（6666）創上市新低，見6.13元，收報6.74元，升0.15%。

內房股破底，包括，融信中國（3301）創上市新低，見4.16元，收報4.23元，跌2.08%；融創（1918）見52周低21.7元，收報22.45元，跌6.26%；佳兆業（1638）見52周低2.3元，收報2.39元，跌1.65%；龍光地產（3380）見52周低9.66元，收報9.7元，跌2.71%；世茂集團（0813）見52周低16.58元，收報17.12元，跌3.82%；雅居樂（3383）見52周低9.3元，收報9.42元，跌1.67%；時代中國（1233）見52周低7.98元，收報8.1元，跌5.04%；奧園（3883）見52周低5.83元，收報5.86元，跌3.14%；旭輝（0884）見52周低5.12元，收報5.24元，跌6.09%；富力（2777）見52周低7.83元，收報8.09元，跌2.65%；美的置業（3990）見52周低15.2元，收報15.6元，跌1.52%。

教育股破底，包括，新東方（9901）創上市新低，見45.05元，收報45.85元，跌4.78%；思考樂教育（1769）創上市新低，見2.46元，收報2.57元，跌4.46%；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.146元，收報0.16元，升1.27%；新東方在綫（1797）創上市新低，見7.06元，收報7.14元，跌5.31%。

半新股破底，包括，兆科眼科（6622）創上市新低，見10元，收報10.1元，跌7%；康聖環球（9960）創上市新低，見7.36元，收報7.46元，跌9.02%；奈雪的茶（2150）創上市新低，見13.58元，收報13.6元，跌6.59%；優然牧業（9858）創上市新低，見5元，收報5.1元，跌2.11%；環球新材（6616）創上市新低，見3.2元，收報3.75元，升14.68%。

科技股破底，包括，攜程集團（9961）創上市新低，見223元，收報225元，跌5.38%；易居企業（2048）創上市新低，見4.15元，收報4.22元，跌7.46%；京東物流（2618）創上市新低，見36.5元，收報36.6元，跌1.48%；快手（1024）創上市新低，見136.2元，收報138.8元，跌2.46%。

其他破底股包括，普天通信（1720）創上市新低，見0.41元，收報0.47元，無升跌；藍月亮（6993）創上市新低，見8.17元，收報8.31元，跌1.31%。