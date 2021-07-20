Nielsen IQ研究報告顯示，45%的受訪者過往有使用一般分期付款購物的經驗。研究包括對「不綁定信用卡的消費分期」這種新的支付方式的期望，結果顯示，59%的受訪者會考慮使用新建議的支付方式，首選是購買電子產品和家用電器，亦會考慮購買一些平時沒有購買的產品。

根據受訪者的反應，Grantit行政總裁蕭麗娜表示：「我們希望開發智能和無壓力的方案，滿足香港人對支付方式的需求，讓他們可選擇更多種類的生活必需品，提高生活水平，同時保持穩定和健康的財務狀況。」

本地消費者在考慮是否申請新的支付服務時，個人信貸評級的審查是其中一大阻力。根據調查結果，62%的受訪者表示介意在申請新的支付方式過程中進行信貸審查。蕭麗娜表示，「從報告中，我們可以看出消費者對金融機構進行的信貸評級審查感到擔憂。當大家規劃長遠財務計劃如買樓辦理按揭時，維持良好的信用貸評級是非常重要的；如果因為應付短期開支、購買必需品而影響信貸評級，實在得不償失。」。

這項研究亦指出，近半受訪者認為使用消費分期時，最大的憂慮是過度消費。「我們希望透過金融科技，成為客戶的專屬個人財務顧問，協助他們評估和管理現金流，並使其更加穩定。」，同時續說：「市面上已存在各式各樣的消費分期服務和方案，例如先買後付 （Buy Now Pay Later），儘管如此，從這項研究中，我們發現為提升生活質素及無壓力的支付方案這個領域仍值得開發。」

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