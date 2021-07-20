聯易融被指誇大收入 股價急挫一成後停牌
文章日期：2021年7月20日 15:55
剛上市3個月的聯易融（9959）被沽空機構Valiant Varriors狙擊，指其誇大收入，本質只是地產開發商用來表外融資和規避監管的後門。聯易融今日急跌9.9%成後停牌，停牌前報11.28元， 較其上市招股價低36%。
Valiant Varriors指出，聯易融隱藏上百億元的過橋貸款和關聯交易，在上市前連續更換審計機構，惡意誇大收入，虛抬股價。過度科技化包裝，掩蓋大量人工後台操作的事實，而實際的研發能力和高管背景難以支撐科技屬性的故事。
報告又指，聯易融聲稱是在幫助中小企業解決現金流問題，但實際情況是聯易融以折扣價購買中小企業的應收賬款，然後打包和證券化，在市場上出售。而報告指聯易融的收入絕大多數來自地產商，因此報告指出，聯易融只不過是一個被美化的房地產貸款經紀。
聯易融成立於2016年，是內地供應鏈金融公司，今年4月在港上市，騰訊（0700）、新加坡政府投資公司（GIC）及渣打銀行等都是其上市前股東。
Valiant Varriors狙擊目標不多，最早一篇沽空報告是2018年，而最近一次發表報告已是去年初狙擊維他奶（0345）。
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