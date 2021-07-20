貝萊德：對亞太區董事獨立性質疑 長實發股購基建資產存大折讓
文章日期：2021年7月20日 15:41
貝萊德發表最新名為「為客戶尋求長遠價值」的2020至2021年投票回顧之報告指出，在企業管治層面，上市公司董事是否具備獨立性，引起他們關注。該行不諱言，在亞太地區內，董事欠缺獨立性成為其投下反對票的重要考慮因素。其更指出，亞太地區的董事往往出現超長任期，他們會綜合企業過往替董事續期的情況、董事擁有的技能，及董事會的組成和多元化等因素，去考慮董事本身的獨立性。在截至6月底止的一個年度，該行在亞太區內已對1448名欠缺獨立性的董事委任議案投下反對票。
相比期內該行在全球因應董事投下反對票的2222個個案，亞太區比例甚高。以公司數目計，該行因應董事的獨立性而被其投下反對票所涉及的企業數目，亦以亞太區的公司數目最多，佔共819間。反而美洲及歐洲中東地區而言，分別只有213間及295間。
該行除了就董事獨立性著墨，更引述較多以香港為基地的案例，其對電能實業（0006）及中華煤氣（0003）等欠缺多元化的董事會表示關注及投下反對票。另在處理關連交易案例方面，貝萊德明言對於長實（1113）以170億元發新股收購李嘉城基金會的基建資產，及之後進行股份回購的交易，每股新股定價與資產淨值折讓過大，直言有關因素令長實在尋求股東批准授出清洗豁免的交易，只比批准門檻高出兩個百分點通過。該行亦直指怡和控股及怡和策略合併交易，涉關聯交易成份並有利益衝突，怡策專責的交易委員會及董事會等均未有保障持股15%的小股東權益。因此其投下反對票。
在過去一年，該行於亞太區內，分別就E（環境）、S（社會責任）、G（企業管治）三部份，分別投下51項、6項及148項反對票。另在區內由上市企業管理層推動的選舉董事的議案中，該行對其中1957項投下反對票。該行亦在年內，與上市企業就氣候及天然資本事宜進行最多互動，涉及2330宗個案，並已向可能對氣候問題構成負面的影響225名董事及319家企業問責及投反對票。
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