公司表示，今次融資所得將有助加速公司發展，提升其生產力，建立合作伙伴關係，為拓展環球業務奠定基礎，並開拓更多不同食品。新一輪融資由軟銀願景基金二期（SoftBank Vision Fund 2）領投，黑石集團（Blackstone）、Balyasny Asset Management、高瓴投資、EDBI、SK Inc.及Hongkou等新投資者共同參與。

Nature's Fynd總裁兼聯合創辦人Thomas Jonas稱，期望於2022將Fy品牌食品帶給美國消費者，並逐步擴展至其他地方，特別是亞洲地區及零售及快餐店（QSR）等新興渠道，建立合作伙伴關係。公司亦預計，將於今年內在指定零售商推出Fy無肉和無奶產品。

Nature's Fynd於2012年創立，總部位於美國芝加哥，利用來自美國黃石公園地熱泉的微生物，培育可持續蛋白質食品。該公司今年2月曾在網上推出小量人造肉餅及忌廉芝士。

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