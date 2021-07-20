此前，湖南省邵陽市住建局通知，即日起至10月13日，暫停恒大未來城項目和恒大華府項目的預售許可、暫停網簽備案、暫停預售資金撥款，稱其蓄意逃避監管。

但今日，湖南邵陽市住建局於網站上載文件，指主動公開《關於恢復恒大華府、恒大未來城項目預售許可、網簽備案、預售資金撥付的決定》，指之前《暫停恒大華府項目網簽交易的通知》及《暫停恒大未來城項目網簽交易的通知》下發後，邵陽市鹿山房地產開發有限公司和邵陽市億達房地產開發有限公司積極整改，已將恒大未來城項目和恒大華府項目2021年1至7月商品房銷售收入未進入監管賬戶的1.28億元（首付和部分房款）歸集到當局指定的監管賬戶，並承諾銀行按揭部分在放款後按規定歸集到當局指定的監管賬戶。

當局指，據恒大未來城項目和恒大華府項目的開發企業整改情況，決定恢復該兩項目的預售許可、網簽備案及預售資金撥付。

中國恒大兩個項目的預售恢復消息公布後，中國恒大曾見反彈，跌幅一度收窄至6.2%水平，惟暫時跌幅再擴大至超過11%，暫跌11.21%。

至於被傳將被以特別分紅形式分派的恒大汽車（0708）暫時仍跌16.65%，此前一度跌近21%。而恒騰（0136）及恒大物業（6666）則跌轉升，前者暫升2.47%，後者暫微升不足1%。

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