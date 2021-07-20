思科表示，轉換到混合工作環境已是企業疫情期間業務轉型的一部分。據思科委託進行的《混合職場的崛起》報告顯示，於疫情期間，98％會議包含從家裡參與的與會者，94％企業表示，科技將有助於提供一個更安全的工作環境。

思科大中華區副總裁（香港及澳門總經理）莊銓盛表示，辦公室裝修主要考量員工如何配合後疫情時代工作，將以往三層樓層的工作人員，整合在一層工作。莊銓盛又指，員工在混合工作環境辦公室工作，關係更密切。他稱，隨著更多年輕人進入公司，新的混合工作環境亦受到年輕一代的歡迎，他續指，辦公室的整個系統有嘗試推廣至不同企業。

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