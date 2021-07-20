有圖︳思科辦公室翻新至混合工作模式 平均使用率30%至50%
文章日期：2021年7月20日 14:48
為企業提供綜合技術服務的思科表示，位於香港鷹君中心的辦公室於兩個月前翻新成為「混合工作環境」，設有7間會議室，當中設有AI 功能，例如可以自動測試會議人數和語音輸入系統等。當中最大的會議室設有70寸的4K 螢幕，5k 鏡頭。辦公室亦有6個Focus booth 和4個Focus box，設施的平均使用率達30%至50%。
思科表示，轉換到混合工作環境已是企業疫情期間業務轉型的一部分。據思科委託進行的《混合職場的崛起》報告顯示，於疫情期間，98％會議包含從家裡參與的與會者，94％企業表示，科技將有助於提供一個更安全的工作環境。
思科大中華區副總裁（香港及澳門總經理）莊銓盛表示，辦公室裝修主要考量員工如何配合後疫情時代工作，將以往三層樓層的工作人員，整合在一層工作。莊銓盛又指，員工在混合工作環境辦公室工作，關係更密切。他稱，隨著更多年輕人進入公司，新的混合工作環境亦受到年輕一代的歡迎，他續指，辦公室的整個系統有嘗試推廣至不同企業。
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