在今年6月28日，本港市場受到黑色暴雨警告訊號而停市半日，直至下午才復市，在去年8月亦受打風影響而停市半日，在十月更曾因八號風球而停市一日。

對於曾傳出被賦於整肅港交所公司文化的歐冠昇，他在會議上提到有關天氣惡劣停市令其思考，港交所是否應尋求方法令公司在此情況下繼續開市？歐冠昇又指，並非想將任何人在暴雨或風球下置於危險之中，但認為現實需要確保在交易時段的市場開放。

而現時，港交所有一套「交易時段及惡劣天氣下的交易安排」，若在中午12:00後始解除信號/ 極端情況/ 警告，將全日停止交易，而其他則按信號/ 極端情況/ 警告的解除時間，有相應的復市安排，如早上7時或以前解除，交易會如常進行﹔早上7時至9時期間解除，則開市前時段被取消，早市交易則在解除後兩小時復市﹔而早上9時至11時解除則開市前時段及早上交易時段將被取消，下午1時復市﹔若早上11時至11時半方解除，則開市前時段及早市均取消，下午交易時段在下午1時半復市等。

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