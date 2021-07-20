改變惡劣天氣休市政策? 港交所歐冠昇：黑雨停市感到不明所以
文章日期：2021年7月20日 12:50
每當打風落雨，打工仔必然關注是否需要上班，據彭博社報導，於上周四（7月15日）港交所新任行政總裁歐冠昇在出席一場會議時提到，港交所於6月28日因黑色暴雨警告訊號而停市，感到不明所以。他無表明將作任何改變，但他提到，人們已愈來愈習慣在家工作，而且全球金融行業受疫情影響正轉向遙距工作，某程度反映港交易的一些規定愈趨過時。
在今年6月28日，本港市場受到黑色暴雨警告訊號而停市半日，直至下午才復市，在去年8月亦受打風影響而停市半日，在十月更曾因八號風球而停市一日。
對於曾傳出被賦於整肅港交所公司文化的歐冠昇，他在會議上提到有關天氣惡劣停市令其思考，港交所是否應尋求方法令公司在此情況下繼續開市？歐冠昇又指，並非想將任何人在暴雨或風球下置於危險之中，但認為現實需要確保在交易時段的市場開放。
而現時，港交所有一套「交易時段及惡劣天氣下的交易安排」，若在中午12:00後始解除信號/ 極端情況/ 警告，將全日停止交易，而其他則按信號/ 極端情況/ 警告的解除時間，有相應的復市安排，如早上7時或以前解除，交易會如常進行﹔早上7時至9時期間解除，則開市前時段被取消，早市交易則在解除後兩小時復市﹔而早上9時至11時解除則開市前時段及早上交易時段將被取消，下午1時復市﹔若早上11時至11時半方解除，則開市前時段及早市均取消，下午交易時段在下午1時半復市等。
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