恒指跌325點 跌穿250天線 內房、物管、教育、半新股續破底
文章日期：2021年7月20日 12:13
美股重挫，恒指今早低開93點後，最多曾跌358點，低見27131點，跌穿250天線(27169.14點)，半日收市跌325點或1.19%，報27163點，高低波幅402點。大市成交金額734億元；國指跌146點或1.47%，報9811點。恒生科技指數收報7310點，跌1.63%。
藍籌11隻升，44隻下跌，3隻無升跌。港鐵（0066）升2.13%，收報45.5元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻3點；中石油（0857）跌5.95%，收報3.16元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌1.87%，收報41.95元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低34點。
恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報70.75元，升1.29%；跌幅最大的是微盟（2013）收報10.92元，跌8.7%。
北水南下合計淨流出14.36億元，較上日減少19.53%，連續第2日流出，累計流出32.2億元。南水北上合計淨流入32.13億元人民幣，較上日減少26.55%，連續第2日流入，累計流入75.87億元。
比特幣未止瀉，跌穿30000美元。區塊鏈概念股向下，火幣科技（1611）收報10.4元，跌7.14%；栢能集團（1263）收報4.4元，跌5.78%；BC科技（0863）收報17.6元，無升跌；雄岸科技（1647）收報0.27元，跌3.57%；美圖公司（1357）收報1.47元，跌3.29%。
電盈（0008）向DigitalBridge出售數據中心資產進行談判。收報4.09元，升0.99%。
中移動（0941）6月5G套餐客戶淨增2874.5萬戶。收報48.2元，跌0.52%。
湖南省暫停恒大兩項目銷售，恒大系齊挫。恒大（3333）見52周低6.91元，收報7.03元，跌14.37%；恒大汽車（0708）見52周低12.72元，收報13.22元，跌17.89%；恒大物業（6666）創上市新低，見6.13元，收報6.51元，跌3.27%；恒騰（0136）收報3.6元，跌11.11%。
復銳醫療（1696）折讓約12%配股，籌6億。收報28.45元，跌4.21%。
維達（3331）獲行政總裁增持。收報20.55元，升0.98%。
通達集團（0698）「二供一」供股集資7.52億。見52周低0.285元，收報0.31元，跌31.87%。
海通證券（6837）旗下以葡萄牙里斯本為基地的投資銀行海通銀行，獲澳門金融管理局批准開設分行。收報6.72元，升0.15%。
縱橫遊（8069）斥240萬元拓虛幣業務。收報0.345元，跌5.48%。
華潤啤酒（0291）發盈喜，料上半年股東應佔溢利最少增一倍。收報67.5元，無升跌。
五礦資源（1208）發盈喜，料上半年多賺1.53倍。收報3.2元，跌4.19%。
建業新生活（9983）發盈喜，料中期綜合純利大增不少於4成。收報7.03元，升0.14%。
保利置業（0119）發盈喜，料中期多賺至少60%。收報2元，跌0.99%。
破頂股表現
破頂股包括，金斯瑞（1548）創上市新高，見43.4元，收報41元，跌2.26%；復星醫藥（2196）創上市新高，見69.45元，收報66.7元，跌0.22%；億勝生物科技（1061）創52周高，見8.29元，收報7.51元，跌8.86%；世紀睿科（1450）創52周高，見0.45元，收報0.39元，升73.33%。
破底股方面
物管股破底，包括，彩生活（1778）創上市新低，見2.71元，收報2.78元，跌2.46%；
教育股破底，包括，新東方（9901）創上市新低，見45.05元，收報45.5元，跌5.5%；思考樂教育（1769）創上市新低，見2.46元，收報2.52元，跌6.32%；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.147元，收報0.176元，升11.39%；新東方在綫（1797）創上市新低，見7.15元，收報7.16元，跌5.04%。
內房股破底，包括，融信中國（3301）創上市新低，見4.16元，收報4.17元，跌3.47%；融創（1918）見52周低21.9元，收報21.9元，跌8.56%；佳兆業（1638）見52周低2.32元，收報2.34元，跌3.7%；龍光地產（3380）見52周低9.7元，收報9.7元，跌2.71%；世茂集團（0813）見52周低16.58元，收報16.94元，跌4.83%；雅居樂（3383）見52周低9.3元，收報9.31元，跌2.82%；時代中國（1233）見52周低7.98元，收報8.07元，跌5.39%；奧園（3883）見52周低5.83元，收報5.86元，跌3.14%；旭輝（0884）見52周低5.12元，收報5.12元，跌8.24%；富力（2777）見52周低7.95元，收報7.96元，跌4.21%；美的置業（3990）見52周低15.2元，收報15.32元，跌3.28%。
半新股破底，包括，兆科眼科（6622）創上市新低，見10元，收報10.02元，跌7.73%；康聖環球（9960）創上市新低，見7.42元，收報7.44元，跌9.27%；奈雪的茶（2150）創上市新低，見13.66元，收報13.72元，跌5.77%；優然牧業（9858）創上市新低，見5元，收報5.08元，跌2.5%；環球新材（6616）創上市新低，見3.2元，收報3.37元，升3.06%。
科技股破底，包括，攜程集團（9961）創上市新低，見223.4元，收報223.8元，跌5.89%；易居企業（2048）創上市新低，見4.16元，收報4.22元，跌7.46%；快手（1024）創上市新低，見136.7元，收報138.9元，跌2.39%。
其他破底股包括，普天通信（1720）創上市新低，見0.41元，收報0.455元，跌3.19%；藍月亮（6993）創上市新低，見8.18元，收報8.22元，跌2.38%。
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