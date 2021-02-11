美股重挫，恒指今早低開93點後，最多曾跌358點，低見27131點，跌穿250天線(27169.14點)，半日收市跌325點或1.19%，報27163點，高低波幅402點。大市成交金額734億元；國指跌146點或1.47%，報9811點。恒生科技指數收報7310點，跌1.63%。