國家衛健委：5月31日後可生三孩
文章日期：2021年7月20日 11:25
內地推三孩政策谷生，國家衛健委答復三孩生育手續等問題，表示5月31日後均可生三孩，生育登記先備案後補辦。
西藏自治區人民政府辦公廳昨（19日）指，經請示國家衛健委相關司局，2021年5月31日之後，均可以生育三孩，新政策出台前「生育服務登記證」到所在地登記備案，待出新「生育服務登記證」後進行補辦。女方生育三孩享受國家法定產假98天。
三孩政策概念股普遍下跌，錦欣生殖（1951）現報16.3元，升0.49%；貝康醫療（2170）現報20.1元，跌3.13%；好孩子（1086）現報1.69元，無升跌；寶寶樹集團（1761）見52周低0.96元，現報1元，跌5.66%；衍生集團（6893）現報0.34元，跌2.86%；H&H國際（1112）現報29.25元，跌1.18%；愛帝宮（0286）現報1.27元，跌2.31%；米格國際（1247）現報0.54元，無升跌；中國飛鶴（6186）現報16.88元，升1.69%；澳優（1717）現報9.27元，跌0.96%。
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