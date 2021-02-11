港元現報7.7708元升值2點子，曾貶值最多14點子，報7.7724元，亦曾升值最多3點子，報7.7707元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.19點子至0.03824%；1星期HIBOR升0.14點子至0.04893%；2星期HIBOR跌0.02點子至0.05679%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.25點子至0.15357%；6個月期HIBOR跌0.18點子至0.25518%；12個月期HIBOR跌0.27點子至0.35964%。

美元指數現報92.856貶值0.035點或0.04%。

美元1個月期LIBOR報0.08363%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0067%，連續2日收窄，利差是2021年7月15日後最低，當日差距為-0.01%。

對上一次連續2日收窄，是2021年7月15日，當日利差報-0.01%。

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