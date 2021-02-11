港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌7日 見逾十一年新低
文章日期：2021年7月20日 11:16
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌7日，對上一次連跌7日是2021年4月16日，當日拆息報0.10286%。港元1個月期HIBOR跌0.16點子至0.07696%，是2010年3月19日後最低，當日報0.07%。
港元現報7.7708元升值2點子，曾貶值最多14點子，報7.7724元，亦曾升值最多3點子，報7.7707元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.19點子至0.03824%；1星期HIBOR升0.14點子至0.04893%；2星期HIBOR跌0.02點子至0.05679%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.25點子至0.15357%；6個月期HIBOR跌0.18點子至0.25518%；12個月期HIBOR跌0.27點子至0.35964%。
美元指數現報92.856貶值0.035點或0.04%。
美元1個月期LIBOR報0.08363%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0067%，連續2日收窄，利差是2021年7月15日後最低，當日差距為-0.01%。
對上一次連續2日收窄，是2021年7月15日，當日利差報-0.01%。
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