恒指低開93點 下試250天線 恒大跌2.3%
文章日期：2021年7月20日 09:27
恒指今早低開93點或0.35%，報27395點，進一步下試250天線(27170.07點)，成交金額22億元；國指今早低開18點或0.19%，報9939點。恒生科技指數開市報7403點，跌0.38%。
藍籌19隻升，27隻下跌，12隻無升跌。石藥（1093）升1.48%，報10.96元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升0.69%，報204元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點；中石油（0857）跌2.98%，報3.26元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌1.99%，報41.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低37點。
恒生科技指數成份股7隻升，17隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報71.1元，升1.79%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報25.3元，跌2.5%。
兩個住宅項目網簽交易遭暫停，被指蓄意逃避監管，恒大（3333）見52周低8.02元，開市報8.02元，跌2.31%。
復銳醫療（1696）折讓約12%配股，籌6億。開市報27.95元，跌5.89%。
維達（3331）獲行政總裁增持。開市報20.2元，跌0.74%。
通達集團（0698）「二供一」供股集資7.52億。見52周低0.39元，開市報0.39元，跌14.29%。
海通證券（6837）旗下以葡萄牙里斯本為基地的投資銀行海通銀行，獲澳門金融管理局批准開設分行。開市報6.73元，升0.3%。
恒大物業（6666）料上半年利潤按年增約70%。開市報6.76元，升0.45%。
傳中國恒大（3333）明年分拆恒大冰泉在港上市。見52周低8.02元，開市報8.02元，跌2.31%。
縱橫遊（8069）斥240萬元拓虛幣業務。無成交，報0.365元。
華潤啤酒（0291）發盈喜，料上半年股東應佔溢利最少增一倍。開市報69.5元，升2.96%。
五礦資源（1208）發盈喜，料上半年多賺1.53倍。開市報3.44元，升2.99%。
建業新生活（9983）發盈喜，料中期綜合純利大增不少於4成。開市報6.95元，跌1%。
保利置業（0119）發盈喜，料中期多賺至少60%。開市報2.05元，升1.49%。
破頂股表現
破頂股包括，億勝生物科技（1061）創52周高，見8.28元，開市報8.28元，升0.49%。
破底股方面
破底股包括，彩生活（1778）創上市新低，見2.71元，開市報2.71元，跌4.91%；新東方（9901）創上市新低，見46元，開市報46元，跌4.47%；康聖環球（9960）創上市新低，見8.14元，開市報8.14元，跌0.73%；攜程集團（9961）創上市新低，見228元，開市報228元，跌4.12%；新東方在綫（1797）創上市新低，見7.46元，開市報7.46元，跌1.06%；快手（1024）創上市新低，見139.5元，開市報139.5元，跌1.97%；奈雪的茶（2150）創上市新低，見14元，開市報14元，跌3.85%；通達（0698）見52周低0.39元，開市報0.39元，跌14.29%；澳博控股（0880）見52周低7.61元，開市報7.61元，跌1.3%；神州控股（0861）見52周低4.55元，開市報4.55元，跌0.66%；維他奶（0345）見52周低24.1元，開市報24.1元，跌0.82%；新華保險（1336）見52周低22.85元，開市報22.85元，跌1.08%；靈寶黃金（3330）見52周低0.96元，開市報0.96元，跌3.03%；恒安（1044）見52周低47元，開市報47元，跌0.32%；恒大（3333）見52周低8.02元，開市報8.02元，跌2.31%；金界控股（3918）見52周低6.09元，開市報6.09元，跌0.98%；中國有贊（8083）見52周低1.05元，開市報1.05元，無升跌。