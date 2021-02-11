個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.05%，折合報543.73元；阿里巴巴（9988）升0.16%，折合報202.93元；美團（3690）跌0.87%，折合報273.81元；匯控（0005）跌2.61%，折合報41.64元；建行（0939）跌1%，折合報5.47元。

道期現升0.428%；標期現升0.37%；納期現升0.43%。日股現跌0.79%，韓股現跌0.53%，澳股現跌0.76%。

紐油現升0.54%或0.35美元，報66.78美元；布油現升0.43%或0.29美元，報68.92美元；金價現升0.07%或1.4美元，報1814.04美元；美國10年期債息現升0.0149厘，報1.2037厘；每美元兌日圓現升值0.05%或0.06，報109.52；美元指數現跌0.06%或0.05點，報92.832點。

今日焦點股份可留意：

復銳醫療（1696）折讓約12%配股，籌6億。

維達（3331）獲行政總裁增持。

通達集團（0698）「二供一」供股集資7.52億。

海通證券（6837）旗下以葡萄牙里斯本為基地的投資銀行海通銀行，獲澳門金融管理局批准開設分行。

恒大物業（6666）料上半年利潤按年增約70%。

傳中國恒大（3333）明年分拆恒大冰泉在港上市。

縱橫遊（8069）斥240萬元拓虛幣業務。

華潤啤酒（0291）發盈喜，料上半年股東應佔溢利最少增一倍。

五礦資源（1208）發盈喜，料上半年多賺1.53倍。

建業新生活（9983）發盈喜，料中期綜合純利大增不少於4成。

保利置業（0119）發盈喜，料中期多賺至少60%。