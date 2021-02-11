道指曾跌最多2.73%，是2020年10月28日後最大跌幅，當日跌幅為3.52%。連跌2日，累計跌1024.98點。

標指曾跌最多2.17%，是5月12日後最大跌幅，當日跌幅為2.29%。隔晚低見4233.13點，是6月22日4217.27點後最低。連跌3日，累計跌115.81點，對上一次連跌3日是6月17日。標指同時亦連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2020年2月26日。

納指則曾跌最多1.72%，7月8日後最大跌幅，當日跌幅為2%。隔晚低見14178.66點，是6月22日14121點後最低。同樣延續跌勢，且連跌達5日，累計跌458.26點，對上一次連跌5日是2020年10月19日。

道瓊斯工業平均指數收跌725點，跌幅2.1%，報33962點。標普500指數收跌68點，跌幅1.59%，報4258點。納斯達克綜合指數收跌152點，或1.06%，報14274點。

波音跌4.94%，報206.99美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低70點，而P&G跌0.05%，報140.44元，是拖低道指跌幅最少的藍籌，拖低0.4點。

科技股方面，蘋果收市報142.45元，跌2.69%，谷歌母公司Alphabet收市報2491.56元，跌1.88%，亞馬遜收市報3549.59元，跌0.67%，Facebook收市報336.95元，跌1.23%。

歐洲STOXX 600指數收跌2.3%，報444點。德國DAX指數收跌2.62%，報15133點；法國CAC 40指數跌2.55%，報6295點；英國富時100指數收跌2.34%，報6844點。