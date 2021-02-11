【明報專訊】壹傳媒（0282）的股份自6月17日起停牌，旗下香港《蘋果日報》其後更結束營運。由於集團主營業務結束，加上港交所（0388）已發信質詢，估計公司已開始進入退市倒數。但據資料顯示，過去一個月已有接近350萬股由中央結算轉為實物持股，涉及的新登記股東至少逾30人。有集團小股東坦言，手持股份很大機會變成「牆紙」，證券業人士則不排除，有投資者將股份轉成實物登記作為「留念」，又或是方便日後場外交易。

明報記者 陳偉燊

根據中央結算系統，壹傳媒由6月18日至7月16日約一個月期間，連續20個交易日有股份由原來以不同證券行持有轉為實物持有，涉及合共約349萬股，雖然以集團停牌前股價計，市值僅約百萬元，但資料顯示，壹傳媒這一波「轉倉潮」是過去至少14年未見過。壹傳媒在6月21日宣布研究香港《蘋果日報》停刊，至6月24日出版最後一期《蘋果日報》的期間，是實物存倉股數高峰，在6月28日當天轉為實物持有的股份就超過58萬股。

今年新增40名實物股東

另外，本報翻查截至7月9日的實物股東名冊登記，發現由6月3日至7月9日中央結算持倉共減少83.6萬股，降至只有逾8.7億股，當中料與股東名冊轉名存在時間差距有關。