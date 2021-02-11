人行在去年4月疫情期間下調LPR，及後未有再下調。目前一年期LPR報3.85厘，5年期以上報4.65厘。人行本月表示，降準每年降低金融機構130億元（人民幣，下同）資金成本，中信証券報告指出，降準加上商業銀行負債成本控制或引導LPR下行，雖然LPR下調仍存不確性。該行指出，降準通過向金融機構注入長期穩定資金，促進綜合成本下降，從而傳導至貸款利率水平，帶動LPR調整。

在降準實落後，中信預計可為市場釋放長期資金約1萬億元，兩個因素同時影響，即便MLF利率不做調整，也可以有效壓縮加點幅度，對LPR下行形成比較有力的推動作用。在支持實體經濟政策目標下，LPR下降是控制實際貸款利率最為直接有效的辦法。

此外，澳新銀行和渣打銀行預期，7月份LPR有望下調0.05厘，浙商證券預期亦可能下調。不過有分析認為，降準對放寬流動性助有限，光大證券報告指出，降準減少130億利息支出，對於綜合負債成本率直接改善幅度不足0.01個百分點，不足以推動LPR下降0.05厘。

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