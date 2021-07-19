當泓富產業這到以環境、社會及管治（ESG）範疇而訂立的預定目標時，即物業組合取得綠色建築認證；減少其物業管理業務的能源消耗及溫室氣體排放；以及於指定物業安裝太陽能板及雨水收集裝置，提倡使用可再生能源時，即可獲得貸款利率扣減。在其「2030年願景」推動下，泓富產業緊密監察包括自然環境、僱員、樓宇／服務、社區共四大基石下各個目標的實行進度，致力使其ESG的藍圖符合聯合國的可持續發展目標。

星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生表示，今年該行亦將向可持續金融投入500億新加坡元，並樂於與志同道合的企業如泓富等夥伴展開更多合作，一眾合作夥伴正加快步伐提高業務營運的碳效率。泓富的執行董事兼行政總裁黃麗虹表示，透過與星展銀行合作，他們希望能以『2030年願景』繼續為持份者和社區創造長期價值。

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