泓富與星展簽訂8億元可持續發展掛鉤定期貸款
文章日期：2021年7月19日 18:22
泓富產業信託（泓富產業）（0808）宣布，其管理人泓富資產管理公司與星展銀行香港分行，簽訂首筆為期五年的可持續發展表現掛鉤之定期貸款，總額達8億元。此筆貸款將會用於再融資及一般企業資金，為泓富產業於可持續金融方面立下重要的里程碑，並與泓富產業信託邁向「2030年願景」的承諾互相呼應。
當泓富產業這到以環境、社會及管治（ESG）範疇而訂立的預定目標時，即物業組合取得綠色建築認證；減少其物業管理業務的能源消耗及溫室氣體排放；以及於指定物業安裝太陽能板及雨水收集裝置，提倡使用可再生能源時，即可獲得貸款利率扣減。在其「2030年願景」推動下，泓富產業緊密監察包括自然環境、僱員、樓宇／服務、社區共四大基石下各個目標的實行進度，致力使其ESG的藍圖符合聯合國的可持續發展目標。
星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生表示，今年該行亦將向可持續金融投入500億新加坡元，並樂於與志同道合的企業如泓富等夥伴展開更多合作，一眾合作夥伴正加快步伐提高業務營運的碳效率。泓富的執行董事兼行政總裁黃麗虹表示，透過與星展銀行合作，他們希望能以『2030年願景』繼續為持份者和社區創造長期價值。
其他報道
大摩料美團次季non-GAAP淨虧損增至51億人幣 下調目標價至360元
BIT Mining全購樂透互娛期間違特別交易條款被證監譴責
恒指跌514點 科指3連跌 科技、教育、半新股、恒大系破底 三巽平收