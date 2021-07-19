Ruchir Sharma 指，內地大力整頓科技行業，監管政策發揮了收緊效應，據一些估算指，數字經濟現佔中國整體經濟40%，此比例於10年前僅佔10%，新數字經濟的出現是搖錢樹，他有點擔心倘監管風暴持續，最終力度會有多大、會對經濟增長構成甚麼影響，直言這是全球經濟預測的一大擔憂。

他又指，人們認為美國財政支出將會減少，而人人都不認為這造成問題，因消費者狀況不錯，能彌補缺口，但回顧上一次，即二戰後，消費者得到意外之財後，他們最終存下了許多，而非花掉，他關注如果今次消費者如上次般多儲錢，該如何應對，並提及許多消費者經歷2008年危機，所留下的傷痕仍在。

他認為，復蘇未來仍會持續一段時間，且可能未見頂，因新興市場疫苗接種加快，他們的表現會改善，但擔心兩大增長引擎可能沒想像般強勁，意味復蘇可能較目前共識更早見頂。

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