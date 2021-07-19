大摩策略師：內地遏科企、美國人或儲多於使 是全球復蘇兩風險
文章日期：2021年7月19日 17:56
彭博報道，摩根士丹利投資管理公司新興市場負責人兼首席全球策略師Ruchir Sharma 警告，中國內地監管部門對科技行業的監管整頓、美國消費者可能儲蓄多於消費，正是全球經濟復蘇面臨的兩大風險，市場對經濟大繁榮的共識可能忽視了那些或造成復蘇勢頭較預期更快消退的下行風險。
Ruchir Sharma 指，內地大力整頓科技行業，監管政策發揮了收緊效應，據一些估算指，數字經濟現佔中國整體經濟40%，此比例於10年前僅佔10%，新數字經濟的出現是搖錢樹，他有點擔心倘監管風暴持續，最終力度會有多大、會對經濟增長構成甚麼影響，直言這是全球經濟預測的一大擔憂。
他又指，人們認為美國財政支出將會減少，而人人都不認為這造成問題，因消費者狀況不錯，能彌補缺口，但回顧上一次，即二戰後，消費者得到意外之財後，他們最終存下了許多，而非花掉，他關注如果今次消費者如上次般多儲錢，該如何應對，並提及許多消費者經歷2008年危機，所留下的傷痕仍在。
他認為，復蘇未來仍會持續一段時間，且可能未見頂，因新興市場疫苗接種加快，他們的表現會改善，但擔心兩大增長引擎可能沒想像般強勁，意味復蘇可能較目前共識更早見頂。
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