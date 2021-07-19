香港首五個月商品整體出口貨量升26.2%
文章日期：2021年7月19日 17:48
政府統計處今（19日）公布5月對外商品貿易貨量及價格統計數字。本年首五個月，香港的商品整體出口貨量及進口貨量，較去年同期分別升26.2%及22.8%；商品整體出口價格及進口價格則按年分別升2.5%及2.4%。
單月比較，今年5月香港的商品整體出口貨量及進口貨量，分別按年升17.7%及20.1%；同月商品整體出口價格及進口價格亦分別按年升5.3%及4.7%。
商品出口方面，整體出口貨量上，本年5月與去年同月比較，輸往美國（7.7%）、台灣（25.2%）、印度（25.0%）及中國內地（17.3%）的整體出口貨量錄得升幅。不過，輸往日本的整體出口貨量則下跌5.6%；整體出口價格上，輸往內地（8.2%）、台灣（6.4%）、印度（4.4%）及日本（0.1%）的整體出口價格上升。不過，輸往美國的整體出口價格則下跌0.1%。
商品進口方面，進口貨量上，本年5月與去年同月比較，來自台灣（32.5%）、新加坡（32.0%）、日本（21.6%）、內地（17.0%）及韓國（15.3%）的進口貨量錄得雙位數升幅；進口價格上，來自所有主要供應地的進口價格均上升，包括韓國（17.3%）、新加坡（12.9%）、台灣（10.1%）、內地（3.1%）及日本（0.2%）。
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