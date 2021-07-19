單月比較，今年5月香港的商品整體出口貨量及進口貨量，分別按年升17.7%及20.1%；同月商品整體出口價格及進口價格亦分別按年升5.3%及4.7%。

商品出口方面，整體出口貨量上，本年5月與去年同月比較，輸往美國（7.7%）、台灣（25.2%）、印度（25.0%）及中國內地（17.3%）的整體出口貨量錄得升幅。不過，輸往日本的整體出口貨量則下跌5.6%；整體出口價格上，輸往內地（8.2%）、台灣（6.4%）、印度（4.4%）及日本（0.1%）的整體出口價格上升。不過，輸往美國的整體出口價格則下跌0.1%。

商品進口方面，進口貨量上，本年5月與去年同月比較，來自台灣（32.5%）、新加坡（32.0%）、日本（21.6%）、內地（17.0%）及韓國（15.3%）的進口貨量錄得雙位數升幅；進口價格上，來自所有主要供應地的進口價格均上升，包括韓國（17.3%）、新加坡（12.9%）、台灣（10.1%）、內地（3.1%）及日本（0.2%）。

其他報道

恒指跌514點 科指3連跌 科技、教育、半新股、恒大系破底 三巽平收

騰訊視頻宣布與吳亦凡解約 據報其內地所有商務合作已終止

華府發商業警告 金發局：沒有周邊地區較港更具成功因素

工信部：虎牙直播、迅雷及抖音極速版等71款APP未完成整改

遭廣發銀行申凍結資產 恒大：濫用訴訟 將依法起訴

內地股市個別發展 滬指近平收 深證成指15000點大關得而復失

恒大午後跌幅擴大 曾急瀉17%見逾四年低 高層涉企圖強姦案今提堂

打針抽獎| 長江、李嘉誠基金會疫苗接種大抽獎 網站明日起接受登記

【有片：選股王】康臣葯業升穿50天線 股價呈強可吼