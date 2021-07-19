富途：女性投資者趨年輕化 熱愛美股
文章日期：2021年7月19日 17:21
富途（美：FUTU）發佈首個針對本港女性投資趨勢報告，女性投資者年齡越趨年輕化，當中四成為90後的女性，近三成為80後的女性，00後亦佔整體2%。富途控股創辦人李華表示，富途的女性投資者按年增幅超過5倍，而且主要集中在90後。
從富途投資狀況分析反映，00及90後等女性熱愛美股市場，逾九成的交易額來自交易美股，雖然80後交易港股及美股次數相若，但當中88%的交易額仍集中於美股市場，顯示她們投放了更多的資金於美股市場進行交易。70後及更年長的女性則傾向投資港股市場，當中58%來自港股交易。在女性十大熱門交易股中，7間為美國公司，頭三位分別是，特斯拉（美：TSLA )、富途控股及遊戲驛站（美：GME）。
報告顯示，女性投資者傾向傳統投資產品，逾九成選擇投資正股，比投資衍生產品及基金多。70後及更年長的女性傾向投資較穩定的基金，相反，90後等較年輕的女性則傾向投資波幅較大的衍生產品。不少女性投資者獲可觀回報率，近兩成獲逾50%，更有11.5%的00後女性收益率超過一倍。
該報告分析2020年11月30日至2021年5月30日期內富途從投資者年齡、投資組合及回報等剖析香港女性投資者在疫市下的投資行為趨勢。
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