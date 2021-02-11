BIT Mining全購樂透互娛期間違特別交易條款被證監譴責
文章日期：2021年7月19日 17:01
證監會發稿指，公開譴責在美國上市的BIT Mining Limited（前稱500.com Limited）違反《公司收購及合併守則》下關於特別交易的規則。事涉今年BIT Mining擬於今年1月28日與樂透互娛（8198）進行股份認購，一經完成交易，便會觸發強制全面要約。在要約期間，由於BIT Mining向前主席羅文新兩度發新股，令其在BIT Mining持股由3.78%，大增至61.72%，構成收購守則內的特別交易條款，並未經證監會執行人員同意下而完成，因此違反收購守則而要接受紀律行動，並作出公開譴責。
今次交易，涉及BIT Mining在1月下旬與樂透互娛進行要約交易期間，BIT Mining本身於2月份及4月份，分別向羅文新發行8557.29萬股及6.5萬股A類普通股及A類優先股，令持股量由原先的3.78%，到2月份時增至19.9%，及到4月份時大增至61.72%，令到提出要約方控股權出現重大變動。有關交易其實屬於收購守則內的特別交易條款，BIT Mining既在過程中在未取得證監會執行人員同意，亦未有取得專業顧問意見，因此違規。BIT Mining承認違反收購守則及就違規行為致歉，並同意接受對其採取的紀律行動。
證監會提醒有意利用香港證券市場的從業員及人士，應根據《公司收購、合併及股份回購守則》行事，當中包括在有需要時徵詢專業意見。專業顧問應確保其客戶明白及遵守兩份守則。如對兩份守則的適用範圍有任何疑問，應盡早諮詢執行人員的意見。
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