恒指承接美股跌勢，加上科技股未止跌，今早低開218點見全日頂，最多曾跌607點，午後靠穩，維持全日高低波幅389點，收市跌514點或1.84%，報27489點。恒生科技指數收報7431點，跌2.39%，連跌3日，累計跌235.57點。