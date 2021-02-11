恒指跌514點 科指3連跌 科技、教育、半新股、恒大系破底 三巽平收
文章日期：2021年7月19日 16:16
恒指承接美股跌勢，加上科技股未止跌，今早低開218點見全日頂，最多曾跌607點，午後靠穩，維持全日高低波幅389點，收市跌514點或1.84%，報27489點。恒生科技指數收報7431點，跌2.39%，連跌3日，累計跌235.57點。
大市成交金額1428億元，較上日減少7.03%，是6月30日1403億元成交後最少；國指跌194點或1.91%，報9958點。
藍籌8隻升，50隻下跌。信義光能（0968）升1.83%，收報15.6元，是升幅最大的藍籌，中移動（0941）升0.83%，收報48.45元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻5點；美團（3690）跌5.02%，收報276.2元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低110點。
恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報103.1元，升2.49%；跌幅最大的是微盟（2013）收報11.96元，跌6.12%。
北水南下合計淨流出17.84億元，終止連續2日流入，南水北上合計淨流入43.74億元人民幣，終止連續1日流出。
午後消息股表現
工信部：虎牙直播、迅雷及抖音極速版等71款APP未完成整改。科技股向下，騰訊（0700）收報549.5元，跌2.57%；阿里巴巴（9988）收報202.6元，跌3.25%；美團（3690）收報276.2元，跌5.02%；快手（1024）創上市新低，見140.7元，收報142.3元，跌5.76%。
遭廣發銀行申凍結資產，恒大（3333）稱對方濫用訴訟，將依法起訴。恒大系未止瀉更擴大跌幅。恒大曾跌最多17.14%，是2020年10月14日後最大跌幅，當日跌幅為18.92%。低見8.12元，是2017年5月15日8.06元後最低。恒大汽車（0708）曾跌最多20.5%，是2020年9月25日後最大跌幅，當日跌幅為20.64%。午後低見15.82元，是2020年9月25日15.3元後最低。連跌6日，累計跌11.2元，對上一次連跌6日是2021年6月9日。
恒騰網絡（0136）曾跌最多15.03%，是2021年6月10日後最大跌幅，當日跌幅為15.74%。低見3.9元，是2021年2月2日3.74元後最低。恒大物業（6666）曾跌最多13.77%，創上市以來最大跌幅，低見6.7元，創上市新低。
今早及隔晚消息股表現
OPEC+達成增產協議，將日產40萬桶。中海油（0883）收報7.98元，跌1.72%；中石油（0857）收報3.36元，跌0.3%；中石化（0386）收報3.66元，跌2.14%。
三巽控股（6611）上市，定價4.75元。，收報4.75元，無升跌。
IMAX CHINA（1970）發盈喜，料轉虧為盈。收報11.52元，升4.73%。
民生教育（1569）購人力資源相關科技公司，涉8006萬人幣。收報1.26元，跌0.79%。
遠洋集團（3377）夥瑞喜創投40億元購91個內地地產項目。收報1.8元，升3.45%。
澳門第二季貴賓博彩佔比跌至33.5%，中場收入連升四季。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報12.5元，跌2.95%；美高梅中國（2282）收報10.28元，跌2.1%；澳博控股（0880）見52周低7.61元，收報7.71元，跌2.65%；永利澳門（1128）收報11.3元，跌1.22%；銀河娛樂（0027）收報57.65元，跌1.79%；金沙中國（1928）收報30.1元，跌1.63%。
佐丹奴（0709）發盈喜，料上半年轉虧為盈賺至少5000萬。收報1.62元，跌6.36%。
創維集團（0751）建議分拆創維電器深交所創業板上市。收報2.27元，跌2.16%。
銀保監處罰民行（1988）交行（3328）等4家銀行，罰款涉2.98億人幣。民行收報3.69元，跌1.6%；交行收報4.61元，跌1.07%。
丘鈦（1478）料中期多賺逾四成，調低攝像頭模組出貨量目標5個百分點。收報14.4元，跌14.49%。
越秀服務（6626）發盈喜，料上半年盈利按年增加超120%。收報4.99元，跌0.2%。
柏傲莊III事件後鄭家純首度增持新世界（0017）涉資2973萬元。收報37.05元，跌1.2%。
康希諾（6185）料上半年扭虧，最多賺10.5億元人幣。收報316.6元，升0.57%。
吳光正斥逾7000萬元增持龍湖（0960）至7.03%。收報41.8元，跌0.12%。
雷軍6.16億股小米（1810）B類股份贈兩個慈善團體，總值174億。收報28.1元，跌0.53%。
縱橫遊（8069）連環售加達控股（1620）4277萬股，錄投資收益270萬元。縱橫遊收報0.365元，無升跌；加達控股收報0.27元，跌6.9%。
中國動向（3818）首季零售流水升最多兩成。收報1.15元，跌6.5%。
中國新城鎮（1278）發盈喜，料上半年多賺2.6倍。收報0.1元，升1.01%。
鴻騰（6088）料上半年淨利潤削減至最多千萬美元。見52周低1.67元，收報1.71元，跌3.93%。
兆科眼科（6622）治近視藥獲內地批作第三期臨床測試。收報10.86元，跌2.69%。
破頂股表現
藥股破頂，包括，金斯瑞（1548）創上市新高，見42.8元，收報41.95元，升4.09%；復星醫藥（2196）創上市新高，見68.35元，收報66.85元，升3.32%；神威藥業（2877）創52周高，見9.93元，收報9.38元，升2.18%；億勝生物科技（1061）創52周高，見8.25元，收報8.24元，升9.14%；東瑞製葯（2348）創52周高，見1.93元，收報1.8元，無升跌。
其他破頂股包括，中國通才教育（2175）創上市新高，見3.79元，收報3.69元，無升跌；中手游（0302）創上市新高，見4.83元，收報4.73元，升3.05%；贛鋒鋰業（1772）創上市新高，見158.5元，收報149.5元，升1.91%；佳兆業健康（0876）創52周高，見0.28元，收報0.219元，升36.88%；中興通訊（0763）創52周高，見27.5元，收報27元，升4.65%；中國電信（0728）創52周高，見3.2元，收報3.16元，升6.04%；碧生源（0926）創52周高，見0.385元，收報0.375元，無升跌；
破底股方面
物管股破底，包括，彩生活（1778）創上市新低，見2.79元，收報2.85元，跌0.35%；恒大物業（6666）創上市新低，見6.7元，收報6.73元，跌13.38%。
教育股破底，包括，卓越教育集團（3978）創上市新低，見1.16元，收報1.22元，跌1.61%；思考樂教育（1769）創上市新低，見2.56元，收報2.69元，跌3.58%；希望教育（1765）見52周低1.58元，收報1.61元，跌5.29%；睿見教育（6068）見52周低1.86元，收報1.88元，跌3.59%；成實外教育（1565）見52周低0.88元，收報0.9元，跌2.17%；中國新華教育（2779）見52周低1.83元，收報1.92元，跌2.04%。
科技股破底，包括，攜程集團（9961）創上市新低，見234元，收報237.8元，跌4.04%；易居企業（2048）創上市新低，見4.55元，收報4.56元，跌4.8%；京東物流（2618）創上市新低，見36.65元，收報37.15元，跌2.24%；新東方在綫（1797）創上市新低，見7.5元，收報7.54元，跌5.28%；快手（1024）創上市新低，見140.7元，收報142.3元，跌5.76%。
半新股破底，包括康聖環球（9960）創上市新低，見8.2元，收報8.2元，跌9.29%；奈雪的茶（2150）創上市新低，見14.34元，收報14.56元，跌5.82%；優然牧業（9858）創上市新低，見5.17元，收報5.21元，跌2.62%；環球新材（6616）創上市新低，見3.23元，收報3.27元，跌11.62%。
內房股破底，包括，佳兆業（1638）見52周低2.41元，收報2.43元，跌4.71%；世茂集團（0813）見52周低17.4元，收報17.8元，跌1.98%；奧園（3883）見52周低6.04元，收報6.05元，跌3.66%。
其他破底股包括，藍月亮（6993）創上市新低，見8.3元，收報8.42元，跌2.55%；鴻騰（6088）見52周低1.67元，收報1.71元，跌3.93%；澳博控股（0880）見52周低7.61元，收報7.71元，跌2.65%；神州控股（0861）見52周低4.56元，收報4.58元，跌4.98%。
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