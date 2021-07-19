李律仁亦指，有外國商會已清晰表香港境優越、有機會，對香港有長期承諾。對於中美關係惡化，他指影響有正面和負面影響，例如有憂慮人材離開同時，亦潛在帶來更多在美上市公司回流本港，他認為香港從來都在經歷改變。

金發局董事會成員韋安祖亦表示，未有聽過有國際金融機構正準備離開，現時申請在內地開設金融企業牌照的企業，也有很多美資和國際機構。他指香港現已成為內地公司的本地資本市場和融資中心，已經從中受益。香港吸引投資者的因素，包括與內地的聯繫、法治、專業服務等，以上未有改變。隨着與內地的聯繫進一步增加，香港國際金融中心地位會進一步穩固。

金發局公布年報，李律仁表示，本年度研究重點其中包括四大主題，包括將香港

打造為領先的區域綠色及可持續金融中心，加強金融科技能力，發揮資產及財富管理生態系統的優勢，以及加強與內地及世界其他地區的聯繫。當局除會透過虛擬方式在內地及海外推廣香港的國際金融中心地位，亦會完成政策研究報告以闡述新興趨勢對未來人才需求的影響。

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