工信部：虎牙直播、迅雷及抖音極速版等71款APP未完成整改
文章日期：2021年7月19日 15:45
中國工信部發布關於侵害用戶權益行為的APP通報。通報指，截至目前，尚有71款APP未完成整改，下廚房、鳳凰新聞、抖音極速版、迅雷、虎牙直播、安居客、東方財富等在列。
根據《網絡安全法》《電信條例》《電信和互聯網用戶個人信息保護規定》等法律法規，按照《關於開展縱深推進APP侵害用戶權益專項整治行動的通知》（工信部信管函〔2020〕164號）工作部署，工信部近期組織第三方檢測機構針對用戶反映問題較多的醫療健康、電子商務、實用工具等類型手機應用軟件進行了專項檢查，已通知相關企業進行了整改。
此外，遼寧省、浙江省、廣東省、四川省、寧夏回族自治區通信管理局檢查發現仍有74款APP未完成整改。
上述145款APP應在7月26日前完成整改落實工作。逾期不整改的，工信部將依法依規組織開展相關處置工作。
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