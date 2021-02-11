根據《網絡安全法》《電信條例》《電信和互聯網用戶個人信息保護規定》等法律法規，按照《關於開展縱深推進APP侵害用戶權益專項整治行動的通知》（工信部信管函〔2020〕164號）工作部署，工信部近期組織第三方檢測機構針對用戶反映問題較多的醫療健康、電子商務、實用工具等類型手機應用軟件進行了專項檢查，已通知相關企業進行了整改。

此外，遼寧省、浙江省、廣東省、四川省、寧夏回族自治區通信管理局檢查發現仍有74款APP未完成整改。

上述145款APP應在7月26日前完成整改落實工作。逾期不整改的，工信部將依法依規組織開展相關處置工作。

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