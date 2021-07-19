恒大午後跌幅擴大 曾急瀉17%見逾四年低 高層涉企圖強姦案今提堂
文章日期：2021年7月19日 14:52
恒大（3333）股價午後跌勢持續，最多曾跌17.14%，創去年10月以來最大跌幅，低見8.12元，為2017年5月15日8.06元後最低，最新報8.27元，仍跌15.61%。
恒大系同樣受挫，恒大汽車（0708）現錄六連跌，曾跌最多16.68%，為去年9月初以來最大跌幅，低見16.58元，是2020年9月25日15.3元後最低。恒騰網絡（0136）曾跌最多15.03%，創逾1個月最大跌幅，低見3.9元，是今年2月以來最低。恒大物業（6666）曾跌最多11.84%，同創逾一個月最大跌幅，低見6.85元，創上市新低。
此前，《彭博》報道，無錫市中級人民法院裁定書顯示，廣發銀行請求凍結被申請人宜興市恒譽置業有限公司、恒大地產集團有限公司銀行存款人民幣1.32億元人民幣或查封、扣押其他等值財產。無錫中院審查後認為符合法律規定，裁定凍結。
另外，恒大高層陳奮被控一項企圖強姦罪，控罪指稱他在2021年3月2日晚，在跑馬地一住宅單位企圖強姦女子X，有關案件今日在東區裁判法院進行提訊。
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