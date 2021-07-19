恒大系同樣受挫，恒大汽車（0708）現錄六連跌，曾跌最多16.68%，為去年9月初以來最大跌幅，低見16.58元，是2020年9月25日15.3元後最低。恒騰網絡（0136）曾跌最多15.03%，創逾1個月最大跌幅，低見3.9元，是今年2月以來最低。恒大物業（6666）曾跌最多11.84%，同創逾一個月最大跌幅，低見6.85元，創上市新低。

此前，《彭博》報道，無錫市中級人民法院裁定書顯示，廣發銀行請求凍結被申請人宜興市恒譽置業有限公司、恒大地產集團有限公司銀行存款人民幣1.32億元人民幣或查封、扣押其他等值財產。無錫中院審查後認為符合法律規定，裁定凍結。

另外，恒大高層陳奮被控一項企圖強姦罪，控罪指稱他在2021年3月2日晚，在跑馬地一住宅單位企圖強姦女子X，有關案件今日在東區裁判法院進行提訊。

其他報道

打針抽獎| 長江、李嘉誠基金會疫苗接種大抽獎 網站明日起接受登記

【有片：選股王】康臣葯業升穿50天線 股價呈強可吼

美國商會：在港美企冀中港政府保證商業環境不受侵蝕

恒指半日跌446點 跌近牛熊線 北水淨流出17億元

滬深兩市半日個別發展 三大指僅創業板指向上

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌6日

銀行申請凍結財產 恒大債跌 恒大系股價向下