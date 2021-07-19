凡於 2021 年 8 月 31 日或之前年滿 18 歲並在香港完成接種兩劑新冠疫苗*的香港身份證持有人（永久居民或非永久居民），可由明天早上 9 時起至今年 9 月 10 日晚上 11 時 59 分止到網站登記參加大抽奬。大抽獎稍後將於 9 月 13 日舉行，並於 9 月 20 日公佈得奬結果。（*如曾感染 2019 冠狀病毒病並已康復者，只須完成接種一劑新冠疫苗。）

考慮各方意見後，特別為各奬項選定禮券組合。組合中的一系列精選禮券可用於購買或支付由長江集團及李嘉誠基金會特選的產品及/或服務，包括用作支付購買長江實業發展之香港一手住宅物業的部分樓價；於長江實業旗下指定商場之特選商戶消費；於海逸國際酒店集團之酒店住宿及餐飲消費；以及於百佳、屈臣氏、屈臣氏酒窖、豐澤及3香港等購買產品及服務。