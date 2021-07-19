香港美國商會會長Tara Joseph接受《彭博電視台》訪問時表示，美企認為香港仍是一個很好的立足之地，但希望中國和香港政府可以保證，法律提供不受限制的網際網路接入，並保障信息的自由流動。Joseph表示，「在香港你可以使用Google、Facebook和任何其他你想使用的平台，我確實認為，政府認識到這一點很重要，並保持開放且宣稱會維持信息的自由流動。」

上周五，美國國務院向在香港開展業務的企業發布諮詢公告，警告他們北京去年實施的國家安全法帶來的風險越來越大。該諮詢公告強調了一些風險，包括對數據隱私風險、涉及透明度和獲取關鍵業務信息能力的風險，以及跟受美國制裁的香港或內地實體或個人有業務往來的企業面臨的風險。

美國商會的Joseph表示，商業諮詢公告之中沒有太多讓在香港經營的公司感到驚訝的內容，但它仍然起到了警醒作用。

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