科網受壓，ATM跌2%至4%不等，美團（3690）再次失守10天線。金融股匯控（0005）、友邦（1299）及內險股有沽壓，匯控創近期低位。汽車、金屬礦石、食品有回吐。內房、水泥、濠賭、教育股等繼續捱沽。

大市跌勢全面，只有醫藥生物科技股、新能源材料、上游原料、電訊股等偏強。康臣葯業（1681）上周公布與藥明康德（2359）訂戰略合作協議，股價呈強可吼。

康臣葯業與藥明康德計劃合作研發主要用於治療腎病及併發症的創新小分子藥物，之後可能擴展至其他疾病領域創新藥。康臣葯業收入來源主要來看腎科藥物的銷售，旗下龍頭產品尿毒清顆粒位列國家新版醫保目錄甲類保持穩定增長。去年康臣積極推進與各大電商藥房合作，拓展新零售業務，擴闊銷售渠道，有助業務發展。

股價方面，康臣5月份升至6.1元的一年新高後出現調整，回落至100天線附近回穩，今早發力向上升穿50天線，有扭轉調整趨勢跡象。可靠近50天線入市，低收5元關口止蝕。中線有望5.7至6元。

劉思明

投資版副主編