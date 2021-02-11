恒指半日跌446點 跌近牛熊線 北水淨流出17億元
文章日期：2021年7月19日 12:16
恒指今早低開218點，見半日頂，最多曾挫607點，高低波幅389點。恒指半日跌446點或1.59%，報27558點，跌穿10天線(27735.66點)逼近250天線(27162.68點)成交金額835億元；國指跌168點或1.66%，報9984點。恒生科技指數收報7456點，跌2.07%。
藍籌11隻升，46隻下跌，1隻無升跌。聯通（0762）升2.91%，收報4.25元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）升0.79%，收報141元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點；美團（3690）跌4.4%，收報278元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低96點。
恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報104.4元，升3.78%；跌幅最大的是汽車之家（2518）收報118元，跌5.45%。
北水南下合計淨流出17.37億元，終止連續2日流入，南水北上合計淨流入13.32億元人民幣，終止連續1日流出。
銀行申請凍結財產，恒大（3333）債跌，恒大系股價向下。恒大收報9.1元，跌7.14%；恒大汽車（0708）收報18.52元，跌6.93%；恒騰（0136）收報4.16元，跌9.37%；恒大物業（6666）創上市新低，見7.21元，收報7.29元，跌6.18%。
快手（1024）禁售期快將屆滿，曾挫逾半成創上市新低，見142.1元，收報143.7元，跌4.83%。邁向三連跌。
三巽控股（6611）上市，定價4.75元，收報4.75元，無升跌。
OPEC+達成增產協議。油價向下，中海油（0883）收報8.01元，跌1.35%；中石油（0857）收報3.34元，跌0.89%；中石化（0386）收報3.68元，跌1.6%。
IMAX CHINA（1970）發盈喜，料轉虧為盈。收報11.6元，升5.45%。
民生教育（1569）購人力資源相關科技公司，涉8006萬人幣。收報1.26元，跌0.79%。
遠洋集團（3377）夥瑞喜創投40億元購91個內地地產項目。收報1.75元，升0.57%。
澳門第二季貴賓博彩佔比跌至33.5%，中場收入連升四季。濠賭股新濠國際發展（0200）收報12.46元，跌3.26%；美高梅中國（2282）收報10.18元，跌3.05%；澳博控股（0880）見52周低7.61元，收報7.65元，跌3.41%；永利澳門（1128）收報11.26元，跌1.57%；銀河娛樂（0027）收報57.9元，跌1.36%；金沙中國（1928）收報29.95元，跌2.12%。
佐丹奴（0709）發盈喜，料上半年轉虧為盈賺至少5000萬。收報1.65元，跌4.62%。
創維集團（0751）建議分拆創維電器深交所創業板上市。收報2.28元，跌1.72%。
銀保監處罰民行（1988）交行（3328）等4家銀行，罰款涉2.98億人幣。民行收報3.69元，跌1.6%；交行收報4.56元，跌2.15%。
丘鈦（1478）料中期多賺逾四成，調低攝像頭模組出貨量目標5個百分點。收報14.62元，跌13.18%。
越秀服務（6626）發盈喜，料上半年盈利按年增加超120%。收報5.01元，升0.2%。
柏傲莊III事件後鄭家純首度增持新世界（0017）涉資2973萬元。收報37元，跌1.33%。
康希諾（6185）料上半年扭虧，最多賺10.5億元人幣。收報319.8元，升1.59%。
吳光正斥逾7000萬元增持龍湖（0960）至7.03%。收報41.5元，跌0.84%。
雷軍6.16億股小米（1810）B類股份贈兩個慈善團體，總值174億。收報28.4元，升0.53%。
縱橫遊（8069）連環售加達控股（1620）4277萬股，錄投資收益270萬元。縱橫遊收報0.365元，無升跌；加達控股收報0.28元，跌3.45%。
中國動向（3818）首季零售流水升最多兩成。收報1.18元，跌4.07%。
中國新城鎮（1278）發盈喜，料上半年多賺2.6倍。收報0.109元，升10.1%。
鴻騰（6088）料上半年淨利潤削減至最多千萬美元。見52周低1.67元，收報1.71元，跌3.93%。
兆科眼科（6622）治近視藥獲內地批作第三期臨床測試。收報10.86元，跌2.69%。
破頂股表現
破頂股包括，中國通才教育（2175）創上市新高，見3.79元，收報3.69元，無升跌；中手游（0302）創上市新高，見4.79元，收報4.75元，升3.49%；金斯瑞（1548）創上市新高，見42.8元，收報42.2元，升4.71%；復星醫藥（2196）創上市新高，見68.35元，收報67.55元，升4.4%；贛鋒鋰業（1772）創上市新高，見158.5元，收報151.2元，升3.07%；東瑞製葯（2348）創52周高，見1.93元，收報1.88元，升4.44%；佳兆業健康（0876）創52周高，見0.28元，收報0.201元，升25.63%；中興通訊（0763）創52周高，見26.8元，收報26.6元，升3.1%；中國電信（0728）創52周高，見3.14元，收報3.13元，升5.03%。
破底股方面
物管股破底，包括，彩生活（1778）創上市新低，見2.79元，收報2.83元，跌1.05%；恒大物業（6666）創上市新低，見7.21元，收報7.29元，跌6.18%。
教育股破底，包括，卓越教育集團（3978）創上市新低，見1.16元，收報1.18元，跌4.84%；思考樂教育（1769）創上市新低，見2.56元，收報2.66元，跌4.66%；希望教育（1765）見52周低1.6元，收報1.62元，跌4.71%；睿見教育（6068）見52周低1.87元，收報1.88元，跌3.59%；成實外教育（1565）見52周低0.88元，收報0.88元，跌4.35%；中國新華教育（2779）見52周低1.93元，收報1.95元，跌0.51%。
科技股破底，包括，攜程集團（9961）創上市新低，見234元，收報235.8元，跌4.84%；易居企業（2048）創上市新低，見4.6元，收報4.64元，跌3.13%；京東物流（2618）創上市新低，見36.65元，收報36.95元，跌2.76%；新東方在綫（1797）創上市新低，見7.51元，收報7.54元，跌5.28%；快手（1024）創上市新低，見142.1元，收報143.7元，跌4.83%。
半新股股破底，包括，奈雪的茶（2150）創上市新低，見15.02元，收報15.1元，跌2.33%；環球新材（6616）創上市新低，見3.3元，收報3.32元，跌10.27%。
其他破底股包括，康聖環球（9960）創上市新低，見8.33元，收報8.35元，跌7.63%；藍月亮（6993）創上市新低，見8.3元，收報8.45元，跌2.2%；奧園（3883）見52周低6.09元，收報6.09元，跌3.03%；鴻騰（6088）見52周低1.67元，收報1.71元，跌3.93%；澳博控股（0880）見52周低7.61元，收報7.65元，跌3.41%；神州控股（0861）見52周低4.62元，收報4.68元，跌2.9%；維他奶（0345）見52周低24.35元，收報24.4元，跌1.41%；新華保險（1336）見52周低23.05元，收報23.25元，跌2.52%。
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