恒指今早低開218點，見半日頂，最多曾挫607點，高低波幅389點。恒指半日跌446點或1.59%，報27558點，跌穿10天線(27735.66點)逼近250天線(27162.68點)成交金額835億元；國指跌168點或1.66%，報9984點。恒生科技指數收報7456點，跌2.07%。