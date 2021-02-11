港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌6日
文章日期：2021年7月19日 11:19
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌6日，對上一次連跌6日是2021年4月15日，當日拆息報0.10357%。
港元1個月期HIBOR跌0.01點子至0.07857%，是5月6日後最低，當日報0.07857%。
港元現報7.7682元貶值5點子，曾貶值最多9點子，報7.7686元，亦曾升值最多2點子，報7.7675元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.11點子至0.03631%；1星期HIBOR跌0.14點子至0.0475%；2星期HIBOR升0.07點子至0.05696%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.23點子至0.15607%；6個月期HIBOR無升跌報0.25696%；12個月期HIBOR升0.07點子至0.36232%。
美元指數現報92.735升值0.048點或0.05%。
美元1個月期LIBOR報0.08363%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0051%，終止連續1日擴闊，利差是2021年7月15日後最低，當日差距為-0.01%。
對上一次終止連續1日擴闊，是2021年7月14日，當日利差報-0.0097%。
其他報道
恒指低開218點 三巽上市微升0.21% IMAX 升10.73%