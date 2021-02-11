港元1個月期HIBOR跌0.01點子至0.07857%，是5月6日後最低，當日報0.07857%。

港元現報7.7682元貶值5點子，曾貶值最多9點子，報7.7686元，亦曾升值最多2點子，報7.7675元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.11點子至0.03631%；1星期HIBOR跌0.14點子至0.0475%；2星期HIBOR升0.07點子至0.05696%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.23點子至0.15607%；6個月期HIBOR無升跌報0.25696%；12個月期HIBOR升0.07點子至0.36232%。

美元指數現報92.735升值0.048點或0.05%。

美元1個月期LIBOR報0.08363%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0051%，終止連續1日擴闊，利差是2021年7月15日後最低，當日差距為-0.01%。

對上一次終止連續1日擴闊，是2021年7月14日，當日利差報-0.0097%。

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