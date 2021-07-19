銀行申請凍結財產 恒大債跌 恒大系股價向下
文章日期：2021年7月19日 10:24
彭博報道，無錫市中級人民法院裁定書顯示，廣發銀行請求凍結被申請人宜興市恒譽置業有限公司、恒大地產集團有限公司銀行存款人民幣1.32億元人民幣或查封、扣押其他等值財產。無錫中院審查後認為符合法律規定，裁定凍結。
恒譽置業、恒大地產均是中國恒大（3333）下屬公司。
市場續憂慮恒大前景，其美元債今早引領中國垃圾債大跌，恒大系股價向下。
其中，恒大曾跌最多6.84%，是6月23日後最大跌幅，當日跌幅為6.99%。今早低見9.13元，是2021年7月15日8.75元後最低。
恒大汽車（0708）曾跌最多16.08%，是2020年9月25日後最大跌幅，當日跌幅為20.64%。今早低見16.7元，是2020年9月28日16.7元後最低。連跌6日，累計跌9.51元，對上一次連跌6日是6月9日。
恒騰網絡（0136）曾跌最多9.8%，是7月14日後最大跌幅，當日跌幅為13.15%。今早低見4.14元，是2月3日3.92元後最低。
恒大物業（6666）曾跌最多4.25%，是2021年7月14日後最大跌幅，當日跌幅為7.6%。今早低見7.44元，是2020年12月8日7.43元後最低。
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