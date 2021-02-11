阿聯酋的產量限額將增加到350萬桶/日，雖然低於其最初要求的380萬桶，但高於之前320萬桶的基線水平。

早前，沙特與阿聯酋持續爭執近兩周，隨著協議的達成，阿聯酋和沙特都強調兩國關係的穩固及友好性。沙特能源大臣，親王普林斯阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼表示，「建立共識是一門藝術，產量協議證明了成員國之間牢固的聯繫，顯示出OPEC+將長期存在」。

油價向下，未見有巨大變動。紐約期油曾跌最多1.35%，是7月16日後最大跌幅。低見70.84美元，是7月16日70.41美元後最低。布蘭特期油曾跌最多1.4%，是2021年7月16日後最大跌幅，當日跌幅為1.54%。低見72.56美元，是2021年7月16日72.34美元後最低。

油股向下，中海油（0883）收報8.08元，跌0.49%；中石油（0857）收報3.33元，跌1.19%；中石化（0386）收報3.71元，跌0.8%。

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