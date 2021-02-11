恒指低開218點 三巽上市微升0.21% IMAX 升10.73%
文章日期：2021年7月19日 09:27
恒指今早低開218點或0.78%，報27786點，跌近10天線(27758.47點)，大市成交金額82億元；國指今早低開94點或0.93%，報10058點。恒生科技指數開市報7509點，跌1.37%。
藍籌1隻升，40隻下跌，17隻無升跌。港鐵（0066）升0.22%，報44.75元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻0點；美團（3690）跌2.06%，報284.8元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低45點。
恒生科技指數成份股，27隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是汽車之家（2518）無成交，報124.8元。跌幅最大的是平安好醫生（1833）開市報81.3元，跌2.75%。
三巽控股（6611）上市，定價4.75元。開市報4.76元，升0.21%。
OPEC+達成增產協議。紐油現跌0.96%或0.68美元，報71.12美元；布油現跌1%或0.74美元，報72.85美元；中海油（0883）開市報8.08元，跌0.49%；中石油（0857）開市報3.33元，跌1.19%；中石化（0386）開市報3.71元，跌0.8%。
IMAX CHINA（1970）發盈喜，料轉虧為盈。開市報12.18元，升10.73%。
民生教育（1569）購人力資源相關科技公司，涉8006萬人幣。無成交，報1.27元。
遠洋集團（3377）夥瑞喜創投40億元購91個內地地產項目。開市報1.76元，升1.15%。
澳門第二季貴賓博彩佔比跌至33.5%，中場收入連升四季。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）開市報12.8元，跌0.62%；美高梅中國（2282）開市報10.48元，跌0.19%；澳博控股（0880）見52周低7.85元，開市報7.85元，跌0.88%；永利澳門（1128）開市報11.4元，跌0.35%；銀河娛樂（0027）開市報58.35元，跌0.6%；金沙中國（1928）開市報30.5元，跌0.33%。
佐丹奴（0709）發盈喜，料上半年轉虧為盈賺至少5000萬。開市報1.7元，跌1.73%。
創維集團（0751）建議分拆創維電器深交所創業板上市。開市報2.41元，升3.88%。
銀保監處罰民行（1988）交行（3328）等4家銀行，罰款涉2.98億人幣。民行開市報3.73元，跌0.53%；交行開市報4.62元，跌0.86%。
丘鈦（1478）料中期多賺逾四成，調低攝像頭模組出貨量目標5個百分點。開市報16元，跌4.99%。
越秀服務（6626）發盈喜，料上半年盈利按年增加超120%。開市報5.1元，升2%。
柏傲莊III事件後鄭家純首度增持新世界（0017）涉資2973萬元。開市報37.5元，無升跌。
康希諾（6185）料上半年扭虧，最多賺10.5億元人幣。開市報330元，升4.83%。
吳光正斥逾7000萬元增持龍湖（0960）至7.03%。開市報41.85元，無升跌。
雷軍6.16億股小米（1810）B類股份贈兩個慈善團體，總值174億。開市報28.05元，跌0.71%。
縱橫遊（8069）連環售加達控股（1620）4277萬股，錄投資收益270萬元。縱橫遊無成交，報0.365元。加達控股無成交，報0.29元。
中國動向（3818）首季零售流水升最多兩成。開市報1.23元，無升跌。
中國新城鎮（1278）發盈喜，料上半年多賺2.6倍。無成交，報0.099元。
鴻騰（6088）料上半年淨利潤削減至最多千萬美元。見52周低1.74元，開市報1.74元，跌2.25%。
兆科眼科（6622）治近視藥獲內地批作第三期臨床測試。無成交，報11.16元。
破底股方面
破底股包括，康聖環球（9960）創上市新低，見8.84元，開市報8.84元，跌2.21%；攜程集團（9961）創上市新低，見240元，開市報240元，跌3.15%；藍月亮（6993）創上市新低，見8.62元，開市報8.62元，跌0.23%；新東方在綫（1797）見52周低7.8元，開市報7.8元，跌2.01%。
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