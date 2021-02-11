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港股ADR跌244點 美期亞股向下 三巽上市 留意油股

文章日期：2021年7月19日 08:48

美股向下，港股ADR跌244點或0.88%，報27760點，即月恒指夜期跌240點，低水225點，報27780點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.56%，折合555.2報元；阿里巴巴（9988）跌1.64%，折合報205.96元；美團（3690）跌1.6%，折合報286.14元；匯控（0005）跌1.63%，折合報43.04元；建行（0939）跌0.74%，折合報5.54元。

道期現跌0.329%；標期現跌0.23%；納期現跌0.06%。日股現跌0.89%，韓股現跌0.97%，澳股現跌1.14%。

今日焦點股份可留意：

三巽控股（6611）上市，定價4.75元。

OPEC+達成增產協議。紐油現跌1.23%或0.89美元，報70.92美元；布油現跌1.29%或0.95美元，報72.64美元。留意油股。

IMAX CHINA（1970）發盈喜，料轉虧為盈。

民生教育（1569）購人力資源相關科技公司，涉8006萬人幣。

遠洋集團（3377）夥瑞喜創投40億元購91個內地地產項目。

澳門第二季貴賓博彩佔比跌至33.5%，中場收入連升四季。

佐丹奴（0709）發盈喜，料上半年轉虧為盈賺至少5000萬。

創維集團（0751）建議分拆創維電器深交所創業板上市。

銀保監處罰民行（1988）交行（3328）等4家銀行，罰款涉2.98億人幣。

丘鈦（1478）料中期多賺逾四成，調低攝像頭模組出貨量目標5個百分點。

越秀服務（6626）發盈喜，料上半年盈利按年增加超120%。

柏傲莊III事件後鄭家純首度增持新世界（0017）涉資2973萬元。

康希諾（6185）料上半年扭虧，最多賺10.5億元人幣。

吳光正斥逾7000萬元增持龍湖（0960）至7.03%。

雷軍6.16億股小米（1810）B類股份贈兩個慈善團體，總值174億。

縱橫遊（8069）連環售加達控股（1620）4277萬股，錄投資收益270萬元。

中國動向（3818）首季零售流水升最多兩成。

中國新城鎮（1278）發盈喜，料上半年多賺2.6倍。

鴻騰（6088）料上半年淨利潤削減至最多千萬美元。

兆科眼科（6622）治近視藥獲內地批作第三期臨床測試。

 

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