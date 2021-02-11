港股ADR跌244點 美期亞股向下 三巽上市 留意油股
文章日期：2021年7月19日 08:48
美股向下，港股ADR跌244點或0.88%，報27760點，即月恒指夜期跌240點，低水225點，報27780點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.56%，折合555.2報元；阿里巴巴（9988）跌1.64%，折合報205.96元；美團（3690）跌1.6%，折合報286.14元；匯控（0005）跌1.63%，折合報43.04元；建行（0939）跌0.74%，折合報5.54元。
道期現跌0.329%；標期現跌0.23%；納期現跌0.06%。日股現跌0.89%，韓股現跌0.97%，澳股現跌1.14%。
今日焦點股份可留意：
三巽控股（6611）上市，定價4.75元。
OPEC+達成增產協議。紐油現跌1.23%或0.89美元，報70.92美元；布油現跌1.29%或0.95美元，報72.64美元。留意油股。
IMAX CHINA（1970）發盈喜，料轉虧為盈。
民生教育（1569）購人力資源相關科技公司，涉8006萬人幣。
遠洋集團（3377）夥瑞喜創投40億元購91個內地地產項目。
澳門第二季貴賓博彩佔比跌至33.5%，中場收入連升四季。
佐丹奴（0709）發盈喜，料上半年轉虧為盈賺至少5000萬。
創維集團（0751）建議分拆創維電器深交所創業板上市。
銀保監處罰民行（1988）交行（3328）等4家銀行，罰款涉2.98億人幣。
丘鈦（1478）料中期多賺逾四成，調低攝像頭模組出貨量目標5個百分點。
越秀服務（6626）發盈喜，料上半年盈利按年增加超120%。
柏傲莊III事件後鄭家純首度增持新世界（0017）涉資2973萬元。
康希諾（6185）料上半年扭虧，最多賺10.5億元人幣。
吳光正斥逾7000萬元增持龍湖（0960）至7.03%。
雷軍6.16億股小米（1810）B類股份贈兩個慈善團體，總值174億。
縱橫遊（8069）連環售加達控股（1620）4277萬股，錄投資收益270萬元。
中國動向（3818）首季零售流水升最多兩成。
中國新城鎮（1278）發盈喜，料上半年多賺2.6倍。
鴻騰（6088）料上半年淨利潤削減至最多千萬美元。
兆科眼科（6622）治近視藥獲內地批作第三期臨床測試。
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