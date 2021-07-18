收購協議包括業績承諾，北京小愛公司的談女士和寧波小愛向世紀寬高承諾於截至今年、明年及2023年12月31日止三個年度，需經世紀寬高指定的國際四大會計師事務所之一按照國際會計準則審計，期內小愛科技合計扣除非經常性損益稅後淨利潤不低於1500萬元，當中不包括小愛科技與世紀寬高及其關聯方因業務合作而產生的淨利潤。

小愛科技截至去年年底的未經審計營業收入，達1167.3萬元，入駐的人力資源企業近700間，入駐的用人單位約10800間，積累約300萬人的用工池。

小愛科技創於2017年5月，是一間主要為人力資源行業提供SaaS服務的互聯網公司。民生教育表示，收購該公司有助發展公司「互聯網＋」教育綜合服務平台建設，促進整體業務優化升級；與公司現有教育業務形成良好的融合協同；順應了國家重視就業工作、鼓勵發展智慧就業服務的政策導向。民生教育更認為，就業及人力資源服務市場潛力巨大，能增厚本公司財務業績。