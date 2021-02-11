據公告披露，江慶恩在出售前持有TNG的已發行股本約1.5%，並透過一間其持有95.64%的境外註冊公司持有TNG 的已發行股本79.2%，即持股合計約80.7%，TNG另有19.3%已發行股份分別由八名股東持有，持股介乎0.59%至5.74%。

值得留意的是，權威金融亦披露，在公告日前已透過易財務有限公司，向TNG及其附屬公司墊付兩筆貸款，該等貸款本金總額為1300萬港元，及兩筆貸款均按年利率17%計息。所有該等貸款均以江慶恩的個人擔保作抵押。

而TNG及其附屬公司在截至2020年底的未經審核綜合總資產約為11.171億港元，未經審核綜合淨負債約為1340萬港元。於2020年後，TNG及其附屬公司已將其若干附屬公司的控股權出售予一名獨立第三方，而該批出售集團在2020年度收入約7700萬港元，除稅前虧損約800萬港元，除稅後虧損約800萬港元。

權威金融指，收購事項與集團資產投資的主要業務一致。在上述背景下，已考慮TNG的業務模式、財務表現及前景，以及電子錢包、數碼銀行服務及實時全額支付系統行業的整體前景。