總結全周， 納指曾於周一升創歷史新高的4384點，不過及後高位回吐，全周下跌1.89%，標指下跌0.97%，道指下跌0.52%，為連升三周後首次全周下跌。半導體股下挫，費城半導體指數昨跌2.25%，連跌第四日，台積電（美：TSM）績後再跌1.52%，Nvidia（美：NVDA）跌4.25%。早前破頂的大型科技股亦下跌，亞馬遜（美：AMZN）跌1.59%，蘋果（美：AAPL）跌1.41%。莫德納（美：MRNA）獲納入標指，昨急升10.3%。

經濟復蘇股同亦受壓，標指能源股指數昨跌2.76%，全周跌達7.72%，為各行業指數最多，銀行股陸續公布業績，金融股指數跌1.34%，全周1.57%。標普年初至今已累升15%，雖然本周大型美股公布的業績多數好過預期，不過Northwestern Mutual財富管理首席投資策略師Brent Schutte指出，雖然盈利強勁，但對前景有很大不確定性，投資者正在思考將來有甚麼會發生。

恒指夜期下跌0.86%，復穿兩萬八，收報27780點，低水225點。ADR港股比例指數下跌0.88%，收報27759點。滴滴（美：DIDI）被中國七個部門進駐展開審查，昨跌3.16%，收報11.97美元，其他中概股亦下挫，阿里巴巴（美：BABA）折合報205.41港元，較港股（9988）低1.9%，京東（美：JD）折合報75.59港元，較港股（9618）低2.15%。