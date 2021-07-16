丘鈦今天收報16.84元，跌2.99%。公司指出，由於攝像頭模組產品結構繼續優化，產品附加值增加；同時於期內進一步展現全自動數字化智能工廠改造的成效，推動人工成本繼續改善；加上攝像頭模組和指紋識別模組產品銷售數量均較同期實現穩健增長，產能利用率提升，幫助降低折舊等成本比例等因素，因此預期中期盈利有望按年增長40%至60%。

另由於新型肺炎疫情之持續時間超出預期，並令到一些智能手機銷售的重點區域實行長時間嚴格的社交活動限制，加上智能手機供應鏈中關鍵零部件供應不足，影響了智能手機的銷售。根據丘鈦目前可得之資料，截至今年6底止6個月攝像頭模組累計出貨數量約為22383萬顆，按年增長約24.2%，低於在20年度公布業績時的增幅目標。丘鈦結合截至6月底止的累計出貨數量，以及對今年度餘下月份的市場預測，料實現攝像頭模組出貨數量目標將面臨較大挑戰，因此作出修改。

其他報道

越秀服務發盈喜 料上半年盈利按年增加超120%

柏傲莊III事件後鄭家純首度增持新世界 涉資2973萬元

康希諾料上半年扭虧 最多賺10.5億元人幣

傳蔚來汽車自身問題拖累上市進程

吳光正斥逾7000萬元增持龍湖至7.03%

澳博旗下衛星場鑽石娛樂場傳7月底結業

傳理想汽車已遞表赴港雙重上市

雷軍6.16億小米B股贈旗下兩個慈善團體

縱橫遊連環售加達控股4277萬股 錄投資收益270萬元

李澤楷投資的Hyphen考慮包括上市等融資方案

中國動向首季零售流水升最多兩成

中國新城鎮料上半年多賺2.6倍

榜單大換血 小米雷軍問鼎中國最佳CEO

兆科眼科治近視藥獲內地批作第三期臨床測試

Burberry首財季同店銷售反彈九成 內地按年升逾55%

傳今日頭條因監管要求暫停註冊

網信辦、公安部等7部門進駐滴滴開展網絡安全審查