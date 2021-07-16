丘鈦料中期多賺逾四成 調低攝像頭模組出貨量目標5個百分點
文章日期：2021年7月16日 18:15
丘鈦科技（1478）發出盈利預喜，料今年6月底止中期盈利，較去年同期的3.35億元人民幣，按年增長40%至60%。同時，其因應在20年度全年業績訂立今年度的攝像頭模組出貨數量目標，將面臨較大挑戰，因此，將該目標修改為「努力實現2021年度攝像頭模組出貨數量較上年度同比增長不低於25%」，較其原先目標為增長不低於30%，調低5個百分點。
丘鈦今天收報16.84元，跌2.99%。公司指出，由於攝像頭模組產品結構繼續優化，產品附加值增加；同時於期內進一步展現全自動數字化智能工廠改造的成效，推動人工成本繼續改善；加上攝像頭模組和指紋識別模組產品銷售數量均較同期實現穩健增長，產能利用率提升，幫助降低折舊等成本比例等因素，因此預期中期盈利有望按年增長40%至60%。
另由於新型肺炎疫情之持續時間超出預期，並令到一些智能手機銷售的重點區域實行長時間嚴格的社交活動限制，加上智能手機供應鏈中關鍵零部件供應不足，影響了智能手機的銷售。根據丘鈦目前可得之資料，截至今年6底止6個月攝像頭模組累計出貨數量約為22383萬顆，按年增長約24.2%，低於在20年度公布業績時的增幅目標。丘鈦結合截至6月底止的累計出貨數量，以及對今年度餘下月份的市場預測，料實現攝像頭模組出貨數量目標將面臨較大挑戰，因此作出修改。
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