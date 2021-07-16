港交所升3%撐市 恒指升幅縮至8點 按周升2.4%近5個月最佳
文章日期：2021年7月16日 16:25
傳內地擬在數據安全審查中豁免赴港上市公司，刺激恒指即時由跌轉升最多222點，不過，競價時段後升幅大為收窄，由升93點縮至僅升8點收市，全日高低波幅340點。
受消息刺激的港交所（0388）曾升最多5.15%，高見531元，是2021年2月24日565元後最高。收報524元，升3.76%。
恒指收市升8點或0.03%，報28004點，成交金額1536億元，較上日增加1.73%；國指跌21點或0.21%，報10152點。恒生科技指數收報7614點，跌0.61%。
藍籌15隻升，39隻下跌，4隻無升跌。小米（1810）升4.82%，收報28.25元，是升幅最大的藍籌，港交所（0388）升3.76%，收報524元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻50點；申洲國際（2313）跌4.85%，收報166.6元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌0.91%，收報43.75元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低18點。
恒生科技指數成份股11隻升，19隻下跌。升幅最大的是小米（1810）收報28.25元，升4.82%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報47.3元，跌5.02%。
北水南下合計淨流入5.79億元，較上日增加2587.07%，連續第2日流入，累計流入6億元。南水北上合計淨流出41.44億元人民幣，終止單日流入。
今日上市新股表現
中國通才教育（2175）定價3.69元，收報3.69元，無升跌；康橋悅（2205）定價3.68元，收報3.64元，跌1.09%；融信服務（2207）定價4.88元，收報4.9元，升0.41%；環球新材（6616）定價3.25元，收報3.7元，升13.85%；康聖環球（9960）定價9.78元，收報9.04元，跌7.57%。
一周表現
恒指本周累升2.41%或660點，升幅是2月12日後最大，當時收市升幅為3.02%；本周表現最佳的是石藥（1093），累升7.28%，其次為阿里巴巴（9988）及港交所（0388），分別升7.11%及6.94%。而表現最差的是申洲國際（2313），累跌8.26%，其次為恒安（1044）及中海油（0883），分別跌6.44%及3.45%。
國指本周累升2.71%或267點，升幅是5月21日後最大，當時收市升幅為2.86%；本周表現最佳的是農夫山泉（9633），累升13.7%，其次為新奧能源（2688）及中國飛鶴（6186），分別升8.91%及8.46%。而表現最差的是恒大物業（6666），累跌11.9%，其次為申洲國際（2313）及中海油（0883），分別跌8.26%及3.45%。
科指本周累升2.49%或184點，升幅是5月21日後最大，當時收市升幅為6.08%；本周表現最佳的是眾安在綫（6060），累升14.39%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及阿里巴巴（9988），分別升8.65%及7.11%。而表現最差的是微盟（2013），累跌13.69%，其次為聯想（0992）及新東方在綫（1797），分別跌9.52%及5.69%。
午後消息股表現
傳萬洲（0288）太子自爆罷免因由，遭父訓斥憤而頭撞玻璃櫃。萬洲收報6.58元，升0.77%。
傳今日頭條因監管要求暫停註冊。科技股個別發展，騰訊（0700）收報564元，跌0.18%；阿里巴巴（9988）收報209.4元，跌0.57%；美團（3690）收報290.8元，升0.14%。
今早及隔晚消息股表現
恒大（3333）討論特別分紅計劃，曾升14%創6個月最大升幅。收報9.8元，升9.5%。
路透社：內地將要求內房每月披露商業票據負債。內房個別發展，綠城中國（3900）收報12.16元，升7.23%；萬科（2202）收報23.4元，升1.3%；融創（1918）收報24.9元，跌1.39%；禹洲（1628）收報2.11元，升3.94%；佳兆業（1638）見52周低2.52元，收報2.55元，跌2.67%。
小米（1810）超越蘋果成全球第二大手機製造商，股價曾飈半成。收報28.25元，升4.82%。
維達（3331）中期純利增6%，中期息每股10仙。見52周低19.84元，收報20.55元，跌11.99%。
藥明康德（2359）盈喜，上半年按年多賺9.44億人幣。創上市新高，見196.9元，收報190.1元，升3.2%。
和諧汽車（3836）發盈喜，上半年溢利較去年同期升不少於60%。收報3.94元，跌0.76%。
六福（0590）首財季同店銷售升1.18倍。收報25.85元，跌0.96%。
復星旅遊文化（1992）發盈警，料上半年營業額跌42%。收報12.74元，升5.46%。
國泰（0293）上半年載客人次按年跌逾96%。收報6.64元，升0.61%。
百度（9888）中標重慶市智慧交通試點項目，涉資9880萬人幣。收報179.3元，升0.39%。
莎莎（0178）首季港澳同店銷售止跌回升，增幅達44.5%。收報2.1元，升0.48%。
味千（0538）次季同店銷售升34.7%。收報1.59元，升2.58%。
破頂股表現
破頂股包括，中手游（0302）創上市新高，見4.77元，收報4.59元，跌0.86%；新奧能源（2688）創上市新高，見165.7元，收報160.2元，跌2.02%；金斯瑞（1548）創上市新高，見41元，收報40.3元，升0.12%；上海復旦（1385）創上市新高，見28.65元，收報25.85元，跌8.17%；中海物業（2669）創52周高，見9.11元，收報8.75元，升1.51%；神威藥業（2877）創52周高，見9.37元，收報9.18元，升1.44%；中國電信（0728）創52周高，見3.1元，收報2.98元，跌0.33%；進智公交（0077）創52周高，見0.75元，收報0.74元，升1.37%；碧生源（0926）創52周高，見0.385元，收報0.375元，升2.74%。
破底股方面
破底股包括，朗詩綠色生活（1965）創上市新低，見3.18元，收報3.19元，跌2.15%；思考樂教育（1769）創上市新低，見2.74元，收報2.79元，跌4.78%；優趣匯（2177）創上市新低，見7.5元，收報7.87元，跌1.25%；易居企業（2048）創上市新低，見4.73元，收報4.79元，跌3.62%；藍月亮（6993）創上市新低，見8.64元，收報8.64元，跌2.04%；喆麗控股（2209）創上市新低，見2.79元，收報3.03元，升2.36%；希望教育（1765）見52周低1.6元，收報1.7元，升1.19%；成實外教育（1565）見52周低0.89元，收報0.92元，跌1.08%；中國新華教育（2779）見52周低1.94元，收報1.96元，跌0.51%；澳博控股（0880）見52周低7.87元，收報7.92元，跌1.86%；維他奶（0345）見52周低24.7元，收報24.75元，跌4.26%；靈寶黃金（3330）見52周低0.98元，收報1.03元，升1.98%；山東黃金（1787）見52周低12.24元，收報12.8元，無升跌；新東方在綫（1797）見52周低7.9元，收報7.96元，跌3.86%；維達（3331）見52周低19.84元，收報20.55元，跌11.99%；上海電氣（2727）見52周低1.84元，收報1.87元，升1.08%。
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