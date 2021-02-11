探索改善跨境支付方面，央行數字貨幣可充分利用現有基礎設施及金融科技手段，實現不同央行數字貨幣系統間及其與傳統金融市場基礎設施 間的互聯互通。

人行支持與傳統電子支付系統間的交互，充分利用現有金融基礎設施，實現不同指定運營機構錢包間、數字人民幣錢包與銀行賬戶間的互聯互通，提高支付工具交互性。

據實名強弱程度賦予各類數字人幣錢包限額

白皮書提到數字人民幣錢包的設計，按照客戶身份識別強度分為不同等級的錢包。指定運營機構根據客戶身份識別強度對數字人民幣錢包進行分類管理，根據實名強弱程度賦予各類錢包不同的單筆、單日交易及餘額限額。最低權限錢包不要求提供身份信息，以體現匿名設計原則。用戶在默認情況下開立的是最低權限的匿名錢包，可根據需要自主升級為高權限的實名錢包。

白皮書指，截至今年6月30日，數字人民幣試點場景已逾132萬個，覆蓋生活繳費、餐飲服務、交通出行、購物消費、政務服務等領域。開立個人錢包2,087萬餘個、對公錢包351萬餘個，累計交易筆數7,075萬餘筆、金額約345億元。人行將按照國家「十四五」規劃部署，繼續穩妥推進數字人民幣研發試點，不預設推出時間表。

只要存在對實物人幣需求 人行不停止供應

白皮書指，數字人民幣主要定位於現金類支付憑證（M0），將與實物人民幣長期並存，兩者具有同等法律地位和經濟價值。數字人民幣將與實物人民幣並行發行，人行會對二者共同統計、協同分析、統籌管理。國際經驗表明，支付手段多樣化是成熟經濟體的基本特徵和內在需要。只要存在對實物人民幣的需求，人民銀行就不會停止實物人民幣供應或以行政命令對其進行替換。

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