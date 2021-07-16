兆科眼科治近視藥獲內地批作第三期臨床測試
文章日期：2021年7月16日 16:27
兆科眼科（6622）宣佈，有關在內地開展針對治療近視的創新藥NVK-002第三期臨床試驗的新藥臨床試驗申請，已獲中國國家藥品監督管理局藥品審評中心於7月14日受理評審。NVK-002目前為全球臨床研發中用於控制近視加深的阿托品候選藥物，目標患者年齡組別最廣泛，覆蓋3至17歲的兒童及青少年。此新藥使用專利配方，能成功解決低濃度阿托品的不穩定性，預計保存期超過24個月。該股今日收市報11.16元，升0.54%。
今次臨床研究，涉及兩個不同濃度、且不含防腐劑的阿托品，以確定藥物用於兒童及青少年的療效、安全性及耐受性。該藥的許可方夥伴為美國藥物研發公司Nevakar Inc.的全資附屬公司Vyluma Inc.。Vyluma目前在歐美正進行NVK-002第三期臨床試驗，為期三年的試驗結果預計於2022年底前完成，並預期於2023年向美國食品藥品監督管理局（「FDA」）提交新藥上市申請。兆科眼科計劃將Vyluma在歐美進行的全球性第三期臨床試驗數據，與其在內地的臨床試驗數據合併，以支持向國家藥監局作出的新藥申請。其預料，NVK-002最快於2024年在內地市場實現商業化。
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