今次臨床研究，涉及兩個不同濃度、且不含防腐劑的阿托品，以確定藥物用於兒童及青少年的療效、安全性及耐受性。該藥的許可方夥伴為美國藥物研發公司Nevakar Inc.的全資附屬公司Vyluma Inc.。Vyluma目前在歐美正進行NVK-002第三期臨床試驗，為期三年的試驗結果預計於2022年底前完成，並預期於2023年向美國食品藥品監督管理局（「FDA」）提交新藥上市申請。兆科眼科計劃將Vyluma在歐美進行的全球性第三期臨床試驗數據，與其在內地的臨床試驗數據合併，以支持向國家藥監局作出的新藥申請。其預料，NVK-002最快於2024年在內地市場實現商業化。

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