Burberry首財季同店銷售反彈九成 內地按年升逾55%
文章日期：2021年7月16日 16:12
英國奢侈品牌Burberry（BRBY）公布，截至6月底止13周，集團首財季零售收入錄4.79億英鎊（約51.4億港元），較去年同期2.57億英鎊升86%。季內可比同店銷售（Comparable Store Sales）反彈九成，按季則增長1%。
儘管集團早前捲入「新疆棉」事件，遭到內地網民呼籲抵制，集團首季內地可比同店銷售按增長逾55%，主要由當地年輕客戶帶動；加上韓國期內錄得九成增幅，帶動亞太地區銷售額按年增長27%。另美洲地區亦錄得3.41倍升幅。
集團表示，外圍環境仍然嚴峻，而與去年相比，主線門店及網店的減價促銷活動銷售額錄雙位數倒退，銷售點業務持續萎縮，但可比門店銷售額現已恢復至新冠肺炎疫情前水平。集團又預計，本財年經調整後營業利潤將由倒退1.14億英鎊，收窄至倒退4000萬英鎊。
Burberry上月底公布，行政總裁Marco Gobbetti將於今年底離任，並過檔意大利名牌Salvatore Ferragamo擔任行政總裁。對於集團創意總監Riccardo Tisci會否跟隨其步伐離職，營運總監兼財務總監Julie Brown表示，對Tisci留任「十分有信心」，並隨着他最新系列產品，可見他仍然有機會由自己的產品中，引起客戶對品牌的歸屬感，感到非常興奮。
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