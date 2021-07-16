此外，內地昨公布第二季國民生產總值（GDP）後，渣打上調全年預測至按年增長8.8%。儘管第二季GDP增長低於市場預期，惟預期下半年中央政策拖累減少，及積極的財政政策，都會對內需有支撐作用。

中國宏觀策略部主管劉潔則表示，疫情以致G7央行推出前所未見的寬鬆政策，隨着疫苗面世，經濟有望回穩，相信多國央行會減少放水，預期加拿大、英國及澳洲等會減少資產購買速度。數據顯示，目前外資持有7.4萬億元人民幣的中國債，對中國而言，將會有外資外流風險。在以上情況下，內地適時推出寬鬆政策，不但有利國內經濟增長，亦可預先降低息率，以便未來加息穩定資金。而上周人行宣布降準，亦揭示未來放寬財政政策決定。

對於人民幣前景，她表示短線仍會持續強勢，主要是由於出口強勁及上半年貿易順差按年增長53%。目前，3個月上海銀行同業拆息(Shibor)處於2.4水平，高於普遍海外市場的負利率，高息差的情況下短線支撐人民幣。但至年尾將會出現小幅度貶值，預期觸及6.58水平，主要是由於下半年市場不確定性大，尤其是美聯儲收緊貨幣政策，都會對市場帶來龐大衝擊。