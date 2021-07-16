在2021年6月17日，集團公布已向萬洪建發送書面免去其董事職務，並終止其作為集團執行董事及副總裁的服務，即時生效。有關免職的理由是，由於萬洪建近期對公司的財物作出不當的攻擊行為，使公司認為他無法履行其作為董事的才能、審慎及勤勉行事的職責。

報導指，在萬洪建被免職的消息公告后，有雙匯前管理層對記者表示，萬隆、萬洪建父子矛盾以公告形式公布于眾，讓人驚訝，表現出萬隆的強勢，即便是對自己的兒子，也說一不二。

萬洪建為萬洲國際主席兼行政總裁萬隆長子，現年52歲，先后擔任河南省漯河市肉類聯合加工廠熟食車間工人，雙匯集團銷售部北京辦事處銷售主任，雙匯集團外貿處副處長，羅特克斯副總經理，負責國際貿易業務，萬洲國際國際貿易部總監。

報導未有披露萬隆及萬洪建父子兩人就哪一名高管的任職問題而發生糾紛，而自事件發生後，集團除了公布提出有條件自願性現金要約，回購及註銷最多19.17億股股份外，僅得執行董事Dennis Pat Rick Organ辭任，指其有意投入更多時間於其他個人承擔，自7月15日起生效。

同時，Organ亦已辭任公司間接全資附屬史密斯菲爾德的董事、總裁兼行政總裁職務，自7月8日起生效，因此Organ已不再擔任集團任何職位。自2021年7月15日起，直至2024年8月5日止，按史密斯菲爾德的行政總裁可能合理要求不時提供策略諮詢及顧問服務除外。Organ亦已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任的事宜須提請股東注意。萬洲亦有表示對Organ於其任期內對集團作出的寶貴貢獻致以謝意。

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