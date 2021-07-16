【有片：選股王】東航小注冷吼
文章日期：2021年7月16日 12:21
恒指升124點，收報28121點，成交金額758億元。美股回吐，原本最強的納指100連日試破15000點關口始終失敗，開始有些久攻不下、調頭回落的跡象。亞洲股市多跌，日本在奧運前夕的新確診人數創半年最高，台積電持續巨額資本性開支令現金流大減逾半，均令股市受壓。港股先跌後升，在A股收市前急速拉升最多近1%，港交所（0388）由低位496元抽升至最高529元，估計應該有消息跟尾。
小米（1810）手機出貨量晉升全球第二，股價急升%；恒大（3333）宣布本月27日召開董事會，討論特別分紅計劃，消息股價急升4.8%。
汽車股電池股向好，比亞迪（1211）連續兩日遭喜馬拉亞資本減持，股價連跌兩日後終止跌回穩，長汽（2333）及吉利（0175）動力較強，分別升6%及1.6%。贛鋒鋰業（1772）則升4%。
玻璃股向好，信義玻璃（0868）升3.5%，洛玻（1108）及中國玻璃（3300）亦升9%及7%。
受delta變種病毒影響，近期全球疫情再度加劇，對旅遊、航空影響較大。但東航（0670）近期走勢卻出奇地偏好，兩次下試3元重要支持位均即日見買盤入市，今早更加逆市走高近2%。設局上，現價距離3元支持位不遠，有明確止蝕水平，可以小注冷吼。
張兆聰