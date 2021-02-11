赴港IPO免網審 恒指半日先跌後倒升124點 上市新股僅環球新材向上
文章日期：2021年7月16日 12:14
恒指今早低開23點後跌最多117點，其後傳內地擬免赴港IPO公司網絡安全審查，恒指倒升最多151點，半日高低波幅269點。
恒指半日升124點或0.45%，報28121點，成交金額758億元；國指升19點或0.19%，報10194點。恒生科技指數收報7644點，跌0.22%。
藍籌26隻升，31隻下跌，1隻無升跌。小米（1810）升4.82%，收報28.25元，是升幅最大的藍籌，港交所（0388）升3.86%，收報524.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻51點；申洲國際（2313）跌3.83%，收報168.4元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低12點。
恒生科技指數成份股11隻升，18隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小米（1810）收報28.25元，升4.82%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報47.85元，跌3.92%。
北水南下合計淨流入0.69億元，較上日增加221.25%，連續第2日流入，累計流入0.91億元。南水北上合計淨流出13.82億元人民幣，終止單日流入。
赴港IPO公司，內地擬免網絡安全審查。港交所（0388）收報524.5元，升3.86%；美團（3690）收報292元，升0.55%；騰訊（0700）收報567.5元，升0.44%。阿里巴巴（9988）收報210.2元，跌0.19%。
恒大（3333）討論特別分紅計劃，曾升14%創6個月最大升幅。收報9.62元，升7.49%。
路透社稱內地將要求內房每月披露商業票據負債。內房個別發展，寶龍地產（1238）收報6.37元，跌3.04%；佳兆業（1638）見52周低2.53元，收報2.56元，跌2.29%；世茂集團（0813）收報17.98元，跌2.28%；龍湖（0960）收報41.75元，跌0.83%；碧桂園（2007）收報8.25元，跌1.55%；中海外（0688）收報18.34元，升0.77%。
小米（1810）超越蘋果成全球第二大手機製造商，股價曾飈半成。收報28.25元，升4.82%。
多間公司上市，中國通才教育（2175）定價3.69元，收報3.58元，跌2.98%；康橋悅（2205）定價3.68元，收報3.68元，無升跌；融信服務（2207）定價4.88元，收報4.85元，跌0.61%；環球新材（6616）定價3.25元，收報3.99元，升22.77%；康聖環球（9960）定價9.78元，收報9.12元，跌6.75%。
維達（3331）中期純利增6%，中期息每股10仙。見52周低19.84元，收報20.7元，跌11.35%。
藥明康德（2359）盈喜，上半年按年多賺9.44億人幣。創上市新高，見196.9元，收報191.9元，升4.18%。
和諧汽車（3836）發盈喜，上半年溢利較去年同期升不少於60%。收報3.96元，跌0.25%。
六福（0590）首財季同店銷售升1.18倍。收報25.65元，跌1.72%。
復星旅遊文化（1992）發盈警，料上半年營業額跌42%。收報12.28元，升1.66%。
國泰（0293）上半年載客人次按年跌逾96%。收報6.64元，升0.61%。
百度（9888）中標重慶市智慧交通試點項目，涉資9880萬人幣。收報180.3元，升0.95%。
莎莎（0178）首季港澳同店銷售止跌回升，增幅達44.5%。收報2.13元，升1.91%
味千（0538）次季同店銷售升34.7%。收報1.59元，升2.58%。
破頂股表現
破頂股包括，中手游（0302）創上市新高，見4.77元，收報4.55元，跌1.73%；新奧能源（2688）創上市新高，見165.7元，收報164.1元，升0.37%；上海復旦（1385）創上市新高，見28.65元，收報27.25元，跌3.2%；中海物業（2669）創52周高，見9.11元，收報8.75元，升1.51%；神威藥業（2877）創52周高，見9.37元，收報9.21元，升1.77%；中國電信（0728）創52周高，見3.1元，收報3元，升0.33%；進智公交（0077）創52周高，見0.75元，收報0.74元，升1.37%。
破底股方面
破底股包括，朗詩綠色生活（1965）創上市新低，見3.19元，收報3.2元，跌1.84%；思考樂教育（1769）創上市新低，見2.74元，收報2.79元，跌4.78%；優趣匯（2177）創上市新低，見7.5元，收報7.57元，跌5.02%；易居企業（2048）創上市新低，見4.87元，收報4.89元，跌1.61%；喆麗控股（2209）創上市新低，見2.79元，收報2.81元，跌5.07%；成實外教育（1565）見52周低0.9元，收報0.92元，跌1.08%；澳博控股（0880）見52周低7.87元，收報7.9元，跌2.11%；維他奶（0345）見52周低24.7元，收報24.8元，跌4.06%；山東黃金（1787）見52周低12.3元，收報12.3元，跌3.91%；新東方在綫（1797）見52周低7.95元，收報7.97元，跌3.74%；維達（3331）見52周低19.84元，收報20.7元，跌11.35%；上海電氣（2727）見52周低1.84元，收報1.88元，升1.62%；金界控股（3918）見52周低6.4元，收報6.49元，跌2.26%；中國有贊（8083）見52周低1.15元，收報1.17元，跌0.85%。
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