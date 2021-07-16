開拓藥業旗下治療新冠肺炎藥物獲巴拉圭批緊急使用授權
文章日期：2021年7月16日 12:06
開拓藥業（9939）今日早市升4.19%，公司午間發佈公告，指巴拉圭國家公共衛生和社會福利部（MSPBS）於近期正式授予普克魯胺緊急使用授權（EUA），用於MSPBS醫院系統新冠肺炎住院患者的治療。
集團指，普克魯胺是新一代雄激素受體(AR)拮抗劑，目前正在開發用於新冠肺炎，包括門診患者及住院患者、前列腺癌及乳腺癌的潛在治療。針對新冠肺炎治療，集團正在包括美國、南美洲（含巴西）、歐盟、亞洲等國家和地區開展多項註冊性III
期全球多中心臨床試驗（MRCT）。集團將加快推進普克魯胺於其他國家和地區的EUA申請並加速商業化工作。
普克魯胺在全球獲得的首個EUA。隸屬於巴拉圭MSPBS醫院系統的Barrio Obrero醫院是獲得EUA許可後首家使用普克魯胺的醫院，患者初步治療效果積極。
開拓藥業昨日曾公布，與復星醫藥（2196、滬600196）就普克魯胺治療新冠在印度和28個非洲國家的合作區域治療新冠適應症的商業化達成普克魯胺項目許可協議書，雙方同意相互合作、共同推進普克魯胺治療新冠適應症的緊急使用授權（EUA）申請、推廣和銷售工作。
根據許可協議，復星醫藥產業將獲得普克魯胺在合作區域的獨家註冊和商業化銷售權益。同時，開拓藥業有權收取總金額不超過5.6億元人民幣（下同）的首付款及里程碑付款。此外，開拓藥業有權按雙方約定的基於淨銷售額的分級收取合作區域內不低於50%的利潤總額作為提成。
開拓藥業（9939）今日早市升4.19%，收報64.65元﹔復星醫藥則升6.36%，收報64.4元。
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